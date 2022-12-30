Елка под потолком: российские космонавты украсили свой сегмент МКС к Новому году
Есть определенные правила.
Фото, видео: Роскосмос; 5-tv.ru
Встречать Новый год сейчас готовятся даже в невесомости. Наши космонавты украсили к празднику российский сегмент МКС. Главное правило — никаких хрупких, стеклянных игрушек. А дальше лишь — полет фантазии.
«Как и дома, здесь у нас здесь есть свои традиции: ставить елку и украшать интерьер станции к Новому году. Сегодня мы покажем как это происходит в условиях невесомости», — рассказал космонавт-испытатель Сергей Прокопьев.
Почти все как на земле. Гирлянды, мишура. Только елку в невесомости пришлось крепить к потолку. И она висит верхушкой вниз.
Читайте также
-2° 761 мм рт. ст.
93%
93%
71.98
0.65 76.08
0.42
0.65 76.08
0.42
Нашли ошибку?