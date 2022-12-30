Елка под потолком: российские космонавты украсили свой сегмент МКС к Новому году

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Есть определенные правила.

Фото, видео: Роскосмос; 5-tv.ru

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Встречать Новый год сейчас готовятся даже в невесомости. Наши космонавты украсили к празднику российский сегмент МКС. Главное правило — никаких хрупких, стеклянных игрушек. А дальше лишь — полет фантазии.

«Как и дома, здесь у нас здесь есть свои традиции: ставить елку и украшать интерьер станции к Новому году. Сегодня мы покажем как это происходит в условиях невесомости», — рассказал космонавт-испытатель Сергей Прокопьев.

Почти все как на земле. Гирлянды, мишура. Только елку в невесомости пришлось крепить к потолку. И она висит верхушкой вниз.

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