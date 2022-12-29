Верник о последней встрече с Артемьевым: «Потусторонний взгляд»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 47

Вадим Верник: в глазах Эдуарда Артемьева была невероятная мудрость

Фото, видео: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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В последний раз Верник и Артемьев встретились на рабочей пресс-конференции, но успели поговорить об искусстве.

Сегодня ушел из жизни великий российский композитор Эдуард Артемьев. О том, как прошла встреча известного телеведущего Вадима Верника с музыкантом, он поделился в эксклюзивном интервью с 5-tv.ru.

Оказалось, что их последняя встреча произошла на одной из пресс-конференций в Москве.

«Я увидел Эдуарда Николаевича перед пресс-конференцией: он сидел в пальто, немножко „потусторонний“ взгляд, видно, что еще не оправился от болезни, но как только, началась пресс-конференция, я сразу увидел другого человека. Горят глаза, а в них — невероятная мудрость. После этого разговора у меня было ощущение, что я общался с гением», — заявил Верник.

По словам телеведущего, композитор рассказал ему много интересного, в том числе и о том, как ему работалось с такими мэтрами кино, как Андрей Тарковский.

Артемьев рассказал ему, что Кончаловский, который сам имел консерваторское образование, сам всегда знал, какой должна быть музыка и в этом смысле четко ставил задачи. А вот Андрей Тарковский, напротив, полностью отдавался стихии мастера и доверял Артемьеву. Ну, а с Никитой Михалковым у них была самая гармоничная связь, они дополняли друг друга.

В заключении Вадим Верник добавил, что общение Артемьева с внешним миром было всегда очень спокойным, а от самого музыканта всегда веяло светом и гармонией.

Ранее народный артист РФ Евгений Герасимов поделился переживаниями с 5-tv.ru из-за смерти Эдуарда Артемьева.

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