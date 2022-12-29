«Ни про кого дурного слова не сказал»: Никита Михалков об Эдуарде Артемьеве

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Никита Михалков: Эдуард Артемьев был гениальным русским композитором

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram / БЕСОГОН; 5-tv.ru

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Режиссер выразил свои искренние соболезнования другу.

Сегодня ушел из жизни великий композитор Эдуард Артемьев. Его друг и коллега режиссер Никита Михалков опубликовал видео в своем Telegram-канале «Бесогон», где признался в своих искренних чувствах к музыканту.

«Ушел гениальный композитор и очень близкий друг. Хочу чтобы все понимали, что ушел действительно великий гениальный русский композитор и потрясающий человек, никогда, ни про кого не сказавший дурного слова», — заявил Михалков.

Эдуард Артемьев написал музыку к его фильмам «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Раба любви». Так же композитор создал произведения для картин Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского и других режиссеров.

Артемьев умер 29 декабря в возрасте 85 лет. Незадолго до гибели композитор лег в больницу на плановое обследование. У деятеля культуры не обнаружили коронавирус, но перевели в реанимацию. Ожидалось, что Артемьев проведет в больнице десять дней, но судьба распорядилась иначе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каким было последнее интервью Эдуарда Артемьева.

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