Умер легенда футбола Пеле

Перед смертью спортсмен попрощался с родственниками и близкими.

Скончался легендарный футболист Пеле, об этом сообщает Associated Press. Ему было 82 года.

Известно, что спортсмен боролся в последние месяцы жизни с онкологическим заболеванием — раком толстой кишки. Он был госпитализирован 30 ноября уходящего года: врачи зафиксировали генерализованный отек, эдемигемический синдром и «декомпенсированная сердечная недостаточность». На этом фоне наблюдалась спутанность сознания, сложности с приемом пищи.

Близкие и родственники провели последние дни его жизни рядом с ним, прямо в больничной палате. Сам Пеле успел попрощаться с ними.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как жил и чем запомнился легендарный футболист Пеле.