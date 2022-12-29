Умер легенда футбола Пеле

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 196

Associated Press: Пеле умер после продолжительной болезни

Умер легенда футбола Пеле

Фото: www.globallookpress.com / SVEN SIMON

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Перед смертью спортсмен попрощался с родственниками и близкими.

Скончался легендарный футболист Пеле, об этом сообщает Associated Press. Ему было 82 года.

Известно, что спортсмен боролся в последние месяцы жизни с онкологическим заболеванием — раком толстой кишки. Он был госпитализирован 30 ноября уходящего года: врачи зафиксировали генерализованный отек, эдемигемический синдром и «декомпенсированная сердечная недостаточность». На этом фоне наблюдалась спутанность сознания, сложности с приемом пищи.

Близкие и родственники провели последние дни его жизни рядом с ним, прямо в больничной палате. Сам Пеле успел попрощаться с ними.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как жил и чем запомнился легендарный футболист Пеле.

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Умер легенда футбола Пеле

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