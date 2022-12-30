🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 219

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Растущая Луна в Овне рекомендует проводить время с близкими, не упускать возможности, а также быть бережливее в финансовом вопросе.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 декабря. Растущая Луна в Овне рекомендует проводить время с близкими, не упускать возможности, а также быть бережливее в финансовом вопросе.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

Овен

Любовь — волшебное чувство, хоть оно и сопряжено с рядом трудностей. Пусть на романтическом поприще все складывается не совсем гладко, знайте, что в будущем ваше чувство вас не подведет и не разочарует. 

Космический совет: поверьте в волшебство.

Телец

Деньги — штука приятная и полезная, особенно, когда тратятся они на разные удовольствия. Но сейчас пришло время подумать о перспективах и создать подушку безопасности на будущее. В жизни случаются и непростые времена — вы должны быть готовы.

Космический совет: не упускайте хорошие возможности.

Близнецы

Вы не всегда правы, и это нормально. Сегодня стоит прислушаться к близким людям и больше слушать, чем говорить. В спорных ситуациях лучше занять позицию миротворца, а не борца. Будьте терпеливы и сострадательны.

Космический совет: настраивайте гармоничные отношения с миром.

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Рак

Визуализируйте мечты и потребности. Сейчас вам нужно точно понимать, чего вы ждете от жизни и приступать к планированию активных действий. Никто не сделает этого за вас. Раздвиньте пределы своего восприятия, и вы расширите свои возможности. 

Космический совет: позитивное мышление притягивает удачу.

Лев

Придержите свое эго и направьте все силы на взаимодействие с миром, а не на борьбу с ним. Не игнорируйте интуицию, прислушивайтесь к тому, что подсказывает сердце. Если не можете справиться со стрессом, останьтесь наедине с собой и предайтесь приятным ритуалам ухода за собой и расслабления.

Космический совет: дружите, а не воюйте с вашим окружением.

Дева

Постарайтесь принять то, что всегда считали своими недостатками, полюбите себя такими, как есть, и мир ответит вам стократно. Быть несовершенным — не плохо, это данность каждого из нас. Возможны перемены во взглядах на творчество и искусство.

Космический совет: примите свои изъяны, чтобы стать еще прекраснее.

Весы

Вы и ваш партнер заслужили немного времени вместе, правда? Проведите его романтично, весело, наедине друг с другом. Иногда чувство близости теряется в суете повседневности, не забывайте время от времени его восстанавливать.

Космический совет: не забывайте о ценности отношений.

Скорпион

Займитесь сбором информации о тех, кто ждет вашей неудачи и желает вашего поражения. Возможно, такие люди есть даже в кругу близких. Главное в этом вопросе — не позволять эмоциям брать верх. Бурные конфликты вам ни к чему. Узнайте правду и двигайтесь дальше, чуть скорректировав маршрут.

Космический совет: продумывайте каждый свой шаг.

Стрелец

 В этот день за поставленную цель стоит побороться, результат вас приятно удивит. Для того чтобы помочь себе довести дело до успешного финала вернитесь к стратегии, отредактируйте бизнес-план с учетом новых реалий.

Космический совет: вы близки к победе, не сдавайтесь.

Козерог

В любой момент может грянуть катастрофа в делах или личной жизни. Но вспомните, разве каждый день вы не живете с этим риском? Верно. Так что отнеситесь к любому повороту максимально спокойно, насколько это возможно. Доверьтесь своему опыту.

Космический совет: позвольте себе потерпеть неудачу ради будущих побед.

Водолей

Не упустите отличную возможность из лени или невнимательности. Это будет так обидно! Ваше бесстрашие поможет вам сделать настоящий профессиональный прорыв, если вы не поленитесь активно участвовать в процессе. Мотивируйте окружающих, всем нужна поддержка.

Космический совет: один в поле не воин.

Рыбы

Негативные стереотипы мышления мешают вам развиваться во всех областях жизни. Это в корне неправильная позиция — держаться за свои вредные привычки и токсичность в отношениях. Также не стоит соглашаться с чьим-то отрицательным влиянием на вас — оно губительно. 

Космический совет: устраните причину своего аддиктивного поведения.

Ранее 5-tv.ru опубликовал общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022-2023.

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