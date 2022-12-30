Искусствовед о Вивьен Вествуд: «Ее личность мотивирует женщин быть смелыми»

Легендарный британский дизайнер, основательница панк-культуры в мире высокой моды умерла на 82-м году жизни.

Вклад Вивьен Вествуд мировую культуру не ограничивается созданными моделями одежды — она оказала влияние на моду и другие сферы искусства, а также придала особое значение роли женщины в творчестве, вывела ее на совершенно новый уровень благодаря своей целеустремленности и смелости. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru озвучила историк моды, блогер и искусствовед Мария Третьякова.

Сегодня стало известно об уходе из жизни легендарной рокерши, которая давала жару на главных подиумах в окружении аплодирующих супермоделей и звезд первой величины до последнего дня. В соцсетях представители ее компании сообщили, что Вествуд умерла в окружении близких в своем доме в возрасте 81 года. В публикации бренда отмечалось — такие люди, как Вивьен, меняют мир к лучшему.

«Это совершенно великая женщина была в плане масштаба ее личности, характера и силы духа. Она не боялась совершенно самовыражаться и оказала огромное ее влияние на моду и панк-культуру. Я считаю, что она сделала гигантский вклад вообще в роль женщины как творца. Если кто-то из персоналий повлиял на то, что такое женщина в XX и XXI столетиях, то, конечно, вклад Вивьен Вествуд неоспорим», — сказала Мария Третьякова.

Эксперт назвала модельера гением панк-культуры и нонконформизма. Именно такие термины, высокохудожественные и профессиональные, допустимо применять к персоне, уверена блогер. Потому что Вивьен не просто одевала женщин и мужчин в красивые наряды, не просто «декорировала», она была прежде всего художником и созидателем. Каждый показ Вествуд становился событием, перфомансом с точки зрения современного искусства.

«Два момента сошлись — ее талант и ее характер… Уходят гении, уходит эпоха. Я очень хочу подчеркнуть, что ее личность мотивирует женщин быть смелыми, творить, не бояться выражать себя по-разному, не бояться общественного мнения. Это большая потеря, уходят великие люди», — заключила эксперт.

Вивьен Вествуд родилась 8 апреля 1941 года в английской деревеньке в простой семье. Увлечение изобразительным искусством не сразу привело ее к славе, только в 70-х о таланте дизайнера заговорили по-настоящему громко. Модельера называют родоначальницей стиля панк в мире высокой моды, а ведь началась эта история с магазина неформальной одежды, который женщина открыла вместе с бойфрендом. В этом магазине, к слову, одевались Sex Pistols. Бренд Vivienne Westwood художница запустила в 1981 году. В 1992-м она стала дамой-офицером ордена Британской империи, а в 2006-м дамой-командором.

В канун Нового года действительно из мира уходят легенды. В 82 года скончался от рака знаменитый бразильский футболист Пеле. Не стало прославленного композитора Эдуарда Артемьева, написавшего музыку к культовым фильмам Андрея Тарковского и Никиты Михалкова. Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru Дмитрий Маликов назвал самую гениальную работу Артемьева.