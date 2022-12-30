Стендап-комик Романов о разводе после семи лет брака: «Я ушел рыдать»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 38

Юморист Дмитрий Романов рыдает от развода после семи лет брака

Стендап-комик Романов о разводе после семи лет брака: «Я ушел рыдать»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитости поженились в 2015 году. Что стало причиной разрыва пары?

О разводе после семи лет брака сообщил Stand Up-комик Дмитрий Романов. Юморист был женат на блогерше Кристине Талызиной.

«Все имеет свое начало и конец. Вынужден констатировать, что мы развелись. Мы прошли совместный путь длиной в десять лет. Прожили целую жизнь», — приводит слова Романова StarHit.ru.

Отмечается, что расставание обошлось без скандалов и взаимных обид. Пара разошлась довольно-таки миролюбиво. Дмитрий даже признавался теперь уже бывшей жене в светлых чувствах. В частности, мужчина добавил, что благодарен и признателен Кристине и всегда будет с теплотой помнить совместные моменты «до самого конца своей жизни».

«Мне очень повезло, со мной был человек, который всегда и во всем мне помогал, был рядом, поддерживал, давал мне силы жить и веру, когда я был на дне», — пояснил артист.

Также Романов поблагодарил друзей, которые знали супругов и были с ними все эти годы, а закончил откровения селебрити весьма интересно.

«Я ушел рыдать. Любите друг друга», — резюмировал комик.

Романов и Талызина поженились в 2015 году, однако, несмотря на долгую совместную жизнь, у знаменитостей так и не родились наследники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Дмитрий Романов оскорбил Сахалин.

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