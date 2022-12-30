Дарим детям счастье: в Серпухове стартует новогодняя елка от Федерации бокса РФ

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В Серпухове стартует новогодняя елка от Федерации бокса России

Фото, видео: рождественскаясказка2023.рф Сайт мероприятия организованного Федерацией бокса России; 5-tv.ru

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Для гостей мероприятия выступят лучшие артисты России и, конечно же, чемпионы мира по боксу, которые не только дадут мастер-классы, но и сыграют роль помощников Деда Мороза.

Праздник совсем близко! Всего через несколько часов в подмосковный Серпухов нагрянет «Рождественская сказка». Так называется благотворительная акция, которую проводит Федерации бокса России. В программе новогоднего фестиваля: живые выступления артистов, квесты и показательные бои именитых боксеров.

«Ты детям даришь счастье, чего сейчас не хватает в мире. Показываем праздник счастья, они (дети. — Прим. ред.) знакомятся с боксом», — отметил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Вход в «Сказку» свободный. Гостям праздника достаточно пройти регистрацию на сайте. Всем детям обещают вкусные подарки и встречу с дедом Морозом.

Фото, видео: 5-tv.ru

А еще президент Международной Ассоциации Бокса Умар Кремлев запустил акцию «Дарю добро 2022». Под конец года совместно с именитым чемпионом мира боксером-профессионалом Муратом Гассиевым он организует самую масштабную волну поддержки, помогая малоимущим семьям Осетии.

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