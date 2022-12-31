SHAMAN в поздравлении с Новым годом поблагодарил за поддержку его творчества

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 2 736

Уходящий год привел певца и композитора Ярослава Дронова к долгожданному признанию.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) новогоднюю ночь традиционно проведет на сцене. В специально записанном для 5-tv.ru видеопоздравлении Ярослав искренне поблагодарил поклонников за поддержку его творчества.

«Родные, вы знаете, как я к вам отношусь. Этот Новый год мы проведем вместе с вами. Я как всегда буду для вас петь и поздравлять. И будут еще поздравления. Большое спасибо, что меня поддерживаете. Слушаете мою музыку и так активно принимаете участие в продвижении моего творчества. Это для меня просто… Это здорово. А я со своей стороны буду продолжать радовать своим творчеством. Я надеюсь, что вам все понравится. С наступающим!» — отметил SHAMAN.

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