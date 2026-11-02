«Там уже дурдом»: Burito рассказал, что творится за кулисами его концертов

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 27 0

Артист признался, что за кулисами его концертов «дым коромыслом», — но главный сюрприз ждал в гримерке, где прятался его собственный сын.

Фото, видео: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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За кулисами концертов певца Burito пятеро активных и шумных детей

За кулисами концертов певца Burito есть дети, которые устраивают настоящий переполох. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на своем концерте.

Музыкант уточнил, что за кулисами концертов, как правило, присутствует не только его девятилетний сын Лука, но и дети других участников коллектива. Всего насчитывается пятеро активных и шумных несовершеннолетних.

«У нас за кулисами пять детей. Там уже дурдом. Там уже просто дым коромыслом. Все бегают и кричат. Нам такой поддержки пока достаточно», — заявил Burito.

На этот концерт поддержать исполнителя приехал только сын. У жены музыканта, певицы и телеведущей Оксаны Устиновой, у самой скоро будет проходить похожее мероприятие, поэтому она занята репетициями и приехать к мужу не смогла.

Да и Лука не будет смотреть на то, что делает его отец на сцене. Он во время концерта будет находиться в гримерке. Все потому, что подобные мероприятия мальчик считает слишком громкими.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лучше всего восстанавливать силы Burito помогает общение с сыном.

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