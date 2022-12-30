Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 48

Песков: Путин не собирается поздравлять Байдена, Шольца и Макрона с Новым годом

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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Зарубежные политики сами не стремятся идти на контакт, поэтому российская сторона тоже не хочет тратить время.

Президент России Владимир Путин не станет поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом. Об этом в рамках брифинга журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В частности, речь идет о канцлере ФРГ Олафе Шольце, лидере США Джо Байдене и главе Франции Эммануэле Макроне.

«Не будет, эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений. Мы сейчас фактически не имеем с ними контактов, и учитывая те недружественные действия, которые предпринимаются на постоянной основе, президент не будет их поздравлять», — сказал Песков.

На фоне специальной военной операции (СВО) недружественные страны Запада и Евросоюза начали политику ограничительных мер в отношении российской экономики. Кроме того, они стали поставлять вооружения украинским неонацистам, реализуя план «до последнего украинца». Поводом для начала СВО послужили усилившиеся обстрелы мирных граждан со стороны боевиков. Конечная цель российских военных — прекращение геноцида мирного населения киевским режимом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские бойцы отрезали натовское оружие от позиций боевиков.

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