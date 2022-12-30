ВС РФ точным ударом отрезали натовское оружие от позиций ВСУ
В Минобороны РФ назвали цель удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украине
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские военные нанесли массированный удар по системе военного управления и объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктурным и военным объектам Украины. Это произошло 29 декабря. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — сообщил представитель Минобороны
Конашенков добавил, что удар был нанесен по объектам, которые осуществляли ремонт и производство техники и боеприпасов.
Также точечной атакой была разорвана транспортная цепь между передовой и тылами, таким образом была предотвращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины.
«В результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах», — доложил представитель Минобороны.
Таким образом, российские войска отрезали передовые части ВСУ от поддержки и обеспечения.
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