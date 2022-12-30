ВС РФ точным ударом отрезали натовское оружие от позиций ВСУ

Российские военные нанесли массированный удар по системе военного управления и объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктурным и военным объектам Украины. Это произошло 29 декабря. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — сообщил представитель Минобороны

Конашенков добавил, что удар был нанесен по объектам, которые осуществляли ремонт и производство техники и боеприпасов.

Также точечной атакой была разорвана транспортная цепь между передовой и тылами, таким образом была предотвращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины.

«В результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах», — доложил представитель Минобороны.

Таким образом, российские войска отрезали передовые части ВСУ от поддержки и обеспечения.

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