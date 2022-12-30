Согласно астрологии, женщины-Овны — горячи, несдержанны, эмоциональны. Их яркая личность поглощает все вокруг. Кто-то это любит, кто-то этого пугается. Однако, часто не замечают, насколько ранимы представительницы этого знака зодиака.

Солистка группы «Блестящие» Надя Ручка родилась 16 апреля. В студии 5-tv.ru певица и ведущая Светлана Шевченко обсудили, насколько мешает взрывной характер Овна в работе и личной жизни, а также можно ли предавать себя и свой внутренний мир под давлением окружающих.

За кадром в гримерке мы обсуждали, что мы две горячие девушки-Овна. Мне кажется, что экспрессии женщин этого знака зодиака, энергетика, настолько сильная, настолько яркая. Она мешает жизни или помогает?

Я думаю, что все зависит от ситуации. Где-то мешает, где-то помогает. Так во всем. Я склонна верить, что не бывает однозначных вещей, не бывает черного и белого. Сейчас не будем ничего рекламировать. Но, тем не менее, сейчас огромное количество оттенков серого. И это неплохо, просто, как качество человека. Где-то твоя сила экспрессии помогает вести за собой людей тех, которые не знают. У нас была некая опасная ситуация однажды на гастролях, когда ты понимаешь, что у половины коллектива просто ноги отказали. И вот твоя экспрессия помогает всех тащить.

Бывают ситуации, когда людям надо, чтобы их просто услышали. Пожалели, приобняли. А ты со своей экспрессией? Не жалуемся, все хорошо! Поэтому ну так по-разному это все.

Но в целом мне кажется, что мудрость такая как раз приходит с опытом, с определенным. Когда появилось ощущение, что вот эта мудрость, аналитика или она еще пришла?

Не знаю, не знаю.

Мне кажется, лет до 30 это всегда — вперед, бежим, несем себя, все делаем, всем помогаем все разруливать. В какой-то момент, мне кажется, что ты от этого устаешь.

Но тут нельзя чересчур излишнюю осторожность и трусливость путать с мудростью, и называть ее мудростью. Иногда люди с возрастом просто боятся. А в юности нет этого страха. Но это не обозначает, что взрослый человек, поэтому мудрый, а юный зеленый дурак. Я думаю, что не так. В детстве мамины подруги часто говорили, что у тебя такая мудрая девочка. Может быть, тоже, потому что мне не было страшно говорить с ними. Я говорила все, что мне там канал нес.

Ну или становишься спокойнее с возрастом. Просто хочется понять, когда останавливаешься…

А ты стала спокойнее?

Да.

Я думаю, нет…

Я как-то остановилась в какой-то момент. Я вот эту всю энергию кипучую из какой-то личной жизни перенесла только в область профессии, когда вот здесь нужно переть, нужно много что-то делать. А вот дома ты приходишь, это такая вот какая-то такая тихая гавань.

Я, во-первых, мне нравится, потому что мы все действительно разные. А когда говорим о взрослости человека, что тут спокойнее. Здесь все равно как-то пытаются все усреднить под одну гребенку. Лицо заузить волосами или еще что-то. Ты думаешь, так это же прекрасно, что лица разные. Мы можем только говорить о гармоничности. Сделать так, чтобы привести к гармонии в форму лица, волос. Но делать всех узкими или всех широкими — это неправильно. Делать всех спокойными…

Ты пришла домой — это спокойно. Может быть, твой муж полюбил тебя за твою экспрессию. И он потом через время скажет: Где моя жена? Где моя любимая? Вот эта горячая, сумасшедшая женщина. Поэтому когда были такие периоды в жизни, когда я слушала людей, они говорили: Вот, ты слишком горячая или слишком упрямая. И, наверное, это был период, когда я была не слишком сильна. Я поддалась и начинала менять себя, чтобы оставались люди рядом. Какие-то друзья. Но когда проходит какое-то время, и ты смотришь на себя в зеркало и понимаешь, что ты себя не узнаешь. Ты начинаешь в это зеркало смотреть в тот момент, когда тебя бомбит, скажем так, изнутри. Никто этого, может быть, не замечает, но ты находишься в крайней нервозности или в депрессивном состоянии.

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Когда ты начинаешь отматывать этот огромный клубок, оказывается, что вот этот вот внутренний груз и прессинг происходит из-за того, что ты снаружи себя забетонировала, а изнутри ты остаешься собой прежней, и твоя прежняя не выходит. Получается, что в тот момент, когда здесь какая-то трещинка происходит, от какой-то капельки, ты взрываешься. Поэтому отказываться, конечно, мы должны. Ну, хорошо было бы, чтобы мы всю жизнь менялись, менялись, чему-то учились, но не предавали себя. Тоже такая тонкая грань.

Поэтому я считаю, что свои изюминки мы должны при себе держать и не сильно себя корректировать. Так уж. То есть если тебе хочется сказать человеку, что он не прав. Если ты сама внутри, это в тебе не родилась. Но, грубо говоря, когда ты видишь, что человек не прав, а тебя это не трогает, да, ты потому что признаю, что все люди разные. Тогда и не говори, конечно. Но если внутри тебя все хочет высказаться, ну, выскажись. Может быть, не в грубой форме, но выскажись. Потому что ты сегодня не выскажешься, завтра что-то ты не сделаешь, послезавтра не скажешь о своем желании своим близким людям. Пройдет какое-то количество времени и это выльется в какой-нибудь нервный срыв, скандал, депресняк. То есть я за то, чтобы вот эту лживость не путать с мудростью, быть с собой честной.

Полную версию интервью с солисткой группы «Блестящие» Надей Ручка смотрите на 5-tv.ru.