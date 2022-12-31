Никакой селедки: диетолог назвала самые полезные закуски для новогоднего стола

Калорийные салаты для худеющих точно не вариант, а вот морепродукты и овощи прекрасно подойдут к игристому.

Оливье, селедка под шубой, запеченная утка — традиционные блюда на новогоднем столе, но диетическими их никак не назовешь. Как же быть тем, кто тоже хочет праздника, но не готов вернуть с трудом скинутые килограммы? Диетолог Елена Тихомирова уверяет — есть несколько праздничных блюд, от которых лишнего не наберешь, а пользу и удовольствие получишь по максимуму.

Первое место, рассказала «Известиям» эксперт, занимают в списке шампиньоны под сыром. Закуска готовится в считанные минуты: просто запеките грибы в течение трех-пяти минут на температуре до 220 градусов, а после слегка посыпьте тертым нежирным сыром.

Канапе на шпажках — этот вариант тоже прекрасно подойдет к диетическому столу. Главные ингредиенты — отварные креветки, свежие огурцы и помидоры черри. Все это нанизывается на шпажки и выкладывается на блюдо.

И на третьем месте — запеченные овощи. Баклажаны, перцы, кабачки, помидоры просто отправить в духовку минут на 15-20, а потом слоями выложить на блюдо и украсить зеленью.

Также диетолог советует обратить внимание на кальмаров — сплошной белок и минимум жира. Отварите их, очистите и нафаршируйте, например, обжаренными шампиньонами с луком. При желании можно присыпать блюдо сыром. Приятного аппетита!

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