Станет памятником безвкусице: Роман Худяков высказался о судьбе замка Галкина*

Дворец звездного семейства, сбежавшего из России в Израиль, в деревне Грязь, неоднократно пытались продать, но хозяин дома якобы сообщил, что сделка не состоялась.

Российский политик Роман Худяков отреагировал на заявления о том, что скандально известный дом Галкина* в Подмосковье сняли с продажи. Об этом бывший депутат написал в своем Telegram-канале.

Худяков подчеркнул, что его обрадовала несостоявшаяся продажа особняка. Иначе крупная сумма денег попросту ушла бы за рубеж. Теперь же замок имеет все шансы стать своеобразным памятником.

«Сделка сорвалась, уточняет Максим Галкин* «для меня», «замок пришлось снять с продажи», - ну так и славно. Пусть стоит на территории России памятником стяжательству и безвкусице артистов, которые когда-то здесь жили, а потом Родину продали – как только запахло жареным. И за деньгами в зарубежных банках поехали. Где деньги лежат, там и Родина у них», – написал Худяков.

Политик добавил, что в скором времени страну покинет еще одна известная особа. Сейчас дива готовит почву и планирует продавать свое имущество. Об этом Роман Худяков узнал из проверенных источников, которые работают с российскими селебрити.

«Переиграть можно все. Но информацию – ее не скроешь. Беглецам на Западе стоит поменьше делиться с самым ближайшим окружением. Им кажется – там рядом сплошные друзья. Вовсе нет. Они никто друг другу никакие не друзья и даже не товарищи. Сливают друг друга. «Конфиденциальности» нет», – подытожил бывший депутат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дом Галкина* и Пугачевой действительно выставляли на продажу. Однако специалисты сразу же усомнились, что кто-либо захочет приобрести столь неординарный дом.

* - признан иноагентом в РФ.