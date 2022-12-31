Дело не в принципах: Соседов раскрыл мотивы простившейся с Россией Хаматовой

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 60

Критик Соседов назвал страх за заграничное имущество причиной антироссийской позиции Хаматовой

Дело не в принципах: Соседов раскрыл мотивы простившейся с Россией Хаматовой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Актриса одна из первых уехала из страны в начале СВО и из своего дома в Латвии начала делать резкие антироссийские заявления.

Актриса Чулпан Хаматова вовсе не беспокоится о мировых событиях, производя один за другим антироссийские лозунги. У ее побега из страны есть вполне материальное обоснование. Такое заявление в интервью Teleprogramma.pro сделал музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. По его мнению, артистка переживает исключительно за собственное благосостояние.

После начала спецоперации на Украине многие отечественные звезды покинули родину по политическим соображениям. Хаматова была одной из первых в этом регулярно пополняющемся списке. Она эмигрировала в Латвию, под Ригой у нее свой дом стоимостью несколько сотен тысяч евро. Их этого уютного гнездышка и со сцены местного театра звезда продолжила хаять РФ.

«Она испугалась, потому что сейчас накладывают вето на счета, на недвижимость. Вот и все. Если не выскажется против России, дом отнимут, и плакали ее 400 тысяч евро и экологически чистая зона в Латвии. А уедет в Россию, тут ей ничего не сделают совершенно. Звание у нее не отнимут. А там могут отнять», — прокомментировал поведение актрисы Соседов.

Серегй Соседов, журналист, телеведущий, музыкальный критик. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

На протяжении месяцев жизни в Латвии Хаматова исправно встречается с местными журналистами и «обличает» российскую власть. За хорошую работу ее даже наградили премией «Актриса года» после выхода с моноспектаклем. Не раз в прессе появлялись доказательства использования артистки в качестве инструмента в политических играх.

Ранее, писал 5-tv.ru, латвийский режиссер Алвис Херманис проговорился о связях Чулпан Хаматовой с украинскими властями и обезоружил ее позицию ратующей за мир во всем мире активистки.

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