Сын Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой побывал на Кремлевской елке

Двухлетний сын писателя и юмориста Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой побывал на своей первой елке. Не простой, а сразу Кремлевской. В личном блоге звездная мама опубликовала фото и видео с мальчишкой, а также кадры сказочного представления для ребят. Маленький Ваган с интересом наблюдал за сказочными персонажами и даже встретился с ними лично!

«Главная елка страны. И первая большая елка Вагана. Стишок Дедушке Морозу расскащан. Подарок получен. Малыш счастлив. Мы тоже!» — подписала пост Брухунова.

В награду за стихотворение наследник Петросяна получил коробку со сладостями в виде башни Кремля. Известная модница-мама нарядила ребенка стильно, но удобно. На мальчике были темный костюм в клеточку, белая сорочка и галстук-бабочка, а на ножках — забавные белые кеды. Слегка небрежный и расслабленный, но безусловный джентльмен.

Ваган Евгеньевич родился в марте 2020 года в Дубае. После скандала с разводом Петросяна и его коллеги Елены Степаненко Брухунова, названная публикой коварной разлучницей, не стремилась афишировать беременность. Скрыть свое положение удалось отлично, когда неожиданно для поклонников в семье появился ребенок, некоторые даже подумали, что звезды обращались к услугам суррогатной матери.

Месяцами позже Татьяна Брухунова признавалась, что ее путь к материнству был непростым. Но о трудностях в подробностях она рассказывать не стала. В очередном посте она поддержала женщин, которым не удается забеременеть и отметила — всем бывает сложно, но обязательно нужно верить в лучшее и ждать малыша. Так она и дождалась своего.

Свадьба и рождение ребенка не реабилитировали Брухунову в глазах общественности. Наоборот, многие пользователи сети и коллеги Петросяна нашли подтверждение своим догадкам о желании молодой помощницы стать наследницей состоятельного начальника. Кроме того, известно, что из-за развода со Степаненко от общения с юмористом отказалась его старшая дочь Викторина. Брухунова не раз говорила в блоге о травле, которую переживала в первые годы отношений с артистом. Хейтеры до сих пор не оставляют ее в покое и регулярно атакуют проклятиями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ссоре Евгения Петросяна с дочерью, которая, к слову, на 20 лет старше мачехи. Татьяна Брухунова заявила, что не пыталась примирить мужа и его наследницу.

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