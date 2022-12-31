50-летняя актриса Елена Ксенофонтова вышла замуж в третий раз

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 106

Что известно о ее новом избраннике?

50-летняя актриса Елена Ксенофонтова вышла замуж в третий раз

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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В третий раз вышла замуж актриса Елена Ксенофонтова. Новостью женщина поделилась в личном блоге.

«Я сказала «да», — подписала артистка свадебное фото.

Правда, об избраннике звезда не распространяется, но при этом не скрывает своего счастья с ним. Фанаты пожелали ей гармонии в новой семейной жизни.

«Мы за вас рады. Такая леди должна быть счастливой»;

«Красивая пара! Любви и счастья от земляков!»;

«Потрясающе! Примите поздравления!»;

«Лена, вы лучшая! Вы достойны простого женского счастья!» — написали юзеры.

На счету звезды два брачных союза, а именно, с агентом по недвижимости Игорем Липатовым и с продюсером Игорем Неретиным. Кроме того, в течение девяти лет у актрисы были отношения с адвокатом Александром Рыжих. Селебрити воспитывала с ним дочь Софью, но в 2016-м году пара рассталась. К слову, разрыв был тяжелым испытанием, поскольку экс-влюбленные судились из-за общего ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Ксенофонтова показала нового спутника.

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