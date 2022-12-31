Актриса Максакова за талант назвала умершего композитора Артемьева «небожителем»

Композиторы столь мощного дара, каким обладал умерший Эдуард Артемьев, — это «небожители», чья миссия — указывать людям своей музыкой праведный путь. Об этом заявила народная артистка РСФСР Людмила Максакова на прощании с выдающимся музыкальным деятелем.

«Они небожители. Композиторы нам указывают, что люди должны думать о небесах, а не шляться по подворотням и делать гадости и пакости. Это те люди, которые указывают, что у людей есть душа, и надо уметь летать. Летайте, господа, летайте!» — эмоционально высказалась 82-летняя актриса.

В свою очередь спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал Артемьева гениальным русским композитором и светлым человеком. По словам чиновника, выдающийся музыкант «удивительно чувствовал многосоставность русской жизни» и был одним из самых светлых и устремленных к небесам людей, которые только есть в современном искусстве.

Напомним, Артемьев умер 29 декабря в возрасте 85 лет. Незадолго до смерти он лег в больницу на плановое обследование, однако медики диагностировали у него двустороннюю пневмонию и сердечную недостаточность. Композитора поместили в реанимацию, а вскоре стало известно о его смерти. Причина пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший министр культуры России Владимир Мединский попрощался с композитором Эдуардом Артемьевым.