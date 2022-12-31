Путин наградил Суровикина орденом святого Георгия III степени за мужество и отвагу

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 76

Генерал армии в ходе награждения поблагодарил президента за заслуженную награду.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин получил из рук президента государственную награду. Награждение состоялось в ходе визита Владимира Путина в штаб Южного военного округа.

Суровикин был награжден орденом Святого Георгия третьей степени. Награду генерал армии получил за мужество, отвагу и самоотверженность, которые он проявил при исполнении воинского долга.

«Служу России!» — сказал Суровикин после получения ордена.

Ранее рассказывал, как при помощи стратегии Суровикина получилось рассекретить и уничтожить позиции ВСУ в зоне СВО.

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