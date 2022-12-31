Суровикин рассекретил и уничтожил позиции ВСУ в зоне СВО

Благодаря просчету со стороны украинской армии Россия нанесла очередной массированный удар по энергосистеме Незалежной и вывела из строя установки противовоздушной обороны.

Румынский военный эксперт Валентин Василеску проанализировал действия командующего специальной военной операции Сергея Суровикина. По его мнению, генерал предпринял удачную тактику, чтобы рассекретить, а позже уничтожить вражеские позиции. Об этом пишет портал «ПолитРоссия».

Накануне российская армия нанесла новый удар по украинской энергетической инфраструктуре. Валентин Василеску подчеркнул, что в этот раз цели для крылатых ракет, «Искандеров» и беспилотников «Герань» распределились иначе. Российские военные выпустили только 20% ракет, а большая часть была нацелена на уничтожение пусковых установок украинских ПВО.

Эксперт пояснил, что еще на прошлой неделе России стали известны приблизительные координаты установок. Уточнить данные удалось с помощью «приманок», роль которых выполнили беспилотники E-95M. В итоге украинская ПВО начала отрабатывать эти цели, а экипажи российских Су-30 выявили точные координаты и выпустили по установкам противорадиолокационные ракеты.

Помимо этого, удалось уничтожить тренировочную базу наемников в Яворове, склады боеприпасов и техники, а также десять бригад украинской территориальной обороны. По мнению румынского военного эксперта, генерал Сергей Суровикин продолжит нейтрализацию украинских сил, скопившихся на участке Славянск-Краматорск-Константиновка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские истребители сбили украинский самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8 над территорией ДНР.