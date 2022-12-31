«Пора двигаться дальше»: Настя Ивлеева хочет забыть своих бывших

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 121

Настя Ивлеева поблагодарила перед Новым годом своих бывших

«Пора двигаться дальше»: Настя Ивлеева хочет забыть своих бывших

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Несмотря на все слухи о новом возлюбленном, Настя оставляет все в прошлом.

Блогерша Анастасия Ивлеева высказалась о своих бывших перед Новым годом. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В частности, Настя поблагодарила всех своих бывших мужчин, но призналась, что ей пора двигаться дальше и оставить все это в прошлом.

До этого блогерша не удержалась от поцелуя с одним из четырех финалистов романтического телешоу — мастером пикапа Андреем Кечей. Примечательно, что еще на стадии отбора кандидатов на звание бойфренда звезды ее мама и брат сказали категоричное «нет» этому молодому человеку.

Экс-супруга рэпера Элджея все еще периодически встречается с бывшим мужем, флиртует и иногда даже позволяет себе немного больше. Но утверждает все же, что история любви окончена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Настя все еще не сменила свою фамилию.

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«Пора двигаться дальше»: Настя Ивлеева хочет забыть своих бывших

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