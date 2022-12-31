Мятая рубашка и йога: Джаред Лето восхитил поклонников откровенной фотосессией

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 33

Джаред Лето удивил поклонников своим стилем

Мятая рубашка и йога: Джаред Лето восхитил поклонников откровенной фотосессией

Фото: imago images/Future Image / ТАСС

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Артист предстал на новых фото в невообразимом виде.

Актер и музыкант Джаред Лето продолжает удивлять своих поклонников. Знаменитый во всем мире артист впервые за очень долгое время опубликовал в социальных сетях снимок, на котором он предстал в мятой рубашке и без обуви.

Естественно, поклонников это не совсем шокировало — они привыкли к эпатажному стилю Лето, однако многие все равно удивились, почему актер оказался без обуви. Фанаты даже начали делать предположения о том, в какой же стране находится их любимый актер. Кто-то предположил, что Джаред отдыхает в отпуске в Аргентине, кто-то отметил прекрасный внешний вид артиста, а кто-то попытался внести ложку дегтя — заявил, что Лето обманывает поклонников и фотография архивная.

Кстати, Джаред не просто позировал, а фотографировался в разных позах йоги. Известно, что актер давно занимается этим видом спорта и уверяет, что именно йога делает его таким молодым и крепким в 51 год.

Поклонники уже успели выразить свой восторг его телом, а также попросили музыканта скорее вернуться на сцену.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россиянка Кауфман бросила Джареда Лето ради молодого миллиардера.

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Мятая рубашка и йога: Джаред Лето восхитил поклонников откровенной фотосессией

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