Глава КНДР Ким Чен Ын обвинил США в тайном создании аналога НАТО

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 44

Глава КНДР Ким Чен Ын обвинил США в тайном создании аналога НАТО в Азии

Глава КНДР Ким Чен Ын обвинил США в тайном создании аналога НАТО

Фото: Reuters / KCNA

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Иностранный лидер уверен, что в поиске выгоды Вашингтон не остановится ни перед чем. Какой на сей раз вектор развития избран и кому может навредить?

Американские власти долго вынашивали идею создания аналога НАТО на просторах Азии и теперь приступили к реализации плана. Такое заявление сделал глава КНДР Ким Чен Ын, выступая на пленуме Трудовой партии республики.

Лидер иностранного государства, в числе прочего, подчеркнул: США уже не первый месяц поднимают уровень военного давления на КНДР. Кроме того, Вашингтон постоянно наращивает свои боевые возможности и уже вводит ядерные ударные средства на постоянное размещение в Южной Корее. Это, утверждает Ким Чен Ын, безусловно, создает серьезную угрозу безопасности его страны, передает ЦТАК.

«Продвигая осуществление сотрудничества с Японией и Южной Кореей под предлогом „укрепления альянса“, погружаются в создание нового военного блока, азиатской версии НАТО», — констатировал глава КНДР.

Ким Чен Ын подчеркнул, что действия США не останутся без ответа. С его слов, государство будет с удвоенной силой укреплять самооборону, чтобы «не допустить начала войны, защитить мир и стабильность». В подтверждение своим высказываниям лидер КНДР уже поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) и распорядился наладить массовое производство тактического ядерного оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Южную Корею проникли беспилотники КНДР.

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