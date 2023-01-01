Ивлеева отказала в поцелуе фавориту ради нежностей с бывшим

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 51

StarHit: Ивлеева поцеловалась с бывшим парнем-моделью Зловедовым

Ивлеева отказала в поцелуе фавориту ради нежностей с бывшим

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Читайте нас в: Дзен Новости

Расположения блогерши пытались добиться аж 12 мужчин, соблазняя ее комплиментами и обаянием. В чью пользу она сделала выбор?

Блогер Настя Ивлеева после расставания с Элджеем долго ни с кем не целовалась, но недавно все же не сдержалась, одарив поцелуем участника реалити-шоу «Сердце Ивлеевой» некоего Андрея Кечу, сообщает StarHit.ru. Этот момент спровоцировал целый скандал: обиделся явный фаворит гонки.

«Это выбор Анастасии», — сказал экс-возлюбленный Ивлеевой Алексей Зловедов, отвечая на вопрос журналистов о том, как он отреагировал на то, что девушка поцеловала другого человека.

К слову, в рамках программы по поиску второй половинки для блогерши ее расположения пытались добиться аж 12 мужчин, соблазняя блондинку комплиментами и обаянием. Несмотря на то, что бывший молодой человек-модель Ивлеевой вновь стал ее фаворитом, блогер, видимо, из вредности, для начала поцеловала его соперника, однако позже сменила гнев на милость.

Ивлеева познакомилась со Зловедовым еще в то время, когда не была популярной. Блондинка без памяти влюбилась в манекенщика. Его лицо украшало все питерские билборды, но отношения достаточно резко оборвались: брюнет улетел строить карьеру за границей и толком не попрощался с избранницей, оставив ту в смятении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Настя Ивлеева хочет забыть своих бывших.

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Стрельцам — спортзал, Близнецам — диета: гороскоп здоровья на январь 2023...

Последние новости

14:57
МВД РФ: новогодняя ночь в России была без происшествий
14:42
Скидка на оплату госпошлин через «Госуслуги» отменена с 1 января
14:32
Ивлеева отказала в поцелуе фавориту ради нежностей с бывшим
14:15
«Русская весна»: армия РФ уничтожила базу элитного украинского спецназа
13:59
Сотни людей эвакуировали из больницы Первомайска после атаки ВСУ
13:39
В Минобороны РФ рассказали о международных учениях в 2023 году

Сейчас читают

Грузчика засосало в двигатель самолета в аэропорту — видео
Пожар в деревянном ресторане в центре Москвы: кадры с места ЧП 
«Только могила исправит»: психолог раскрыла правду о свадьбе Волочковой и роли дочери балерины
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023