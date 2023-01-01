Ивлеева отказала в поцелуе фавориту ради нежностей с бывшим

Расположения блогерши пытались добиться аж 12 мужчин, соблазняя ее комплиментами и обаянием. В чью пользу она сделала выбор?

Блогер Настя Ивлеева после расставания с Элджеем долго ни с кем не целовалась, но недавно все же не сдержалась, одарив поцелуем участника реалити-шоу «Сердце Ивлеевой» некоего Андрея Кечу, сообщает StarHit.ru. Этот момент спровоцировал целый скандал: обиделся явный фаворит гонки.

«Это выбор Анастасии», — сказал экс-возлюбленный Ивлеевой Алексей Зловедов, отвечая на вопрос журналистов о том, как он отреагировал на то, что девушка поцеловала другого человека.

К слову, в рамках программы по поиску второй половинки для блогерши ее расположения пытались добиться аж 12 мужчин, соблазняя блондинку комплиментами и обаянием. Несмотря на то, что бывший молодой человек-модель Ивлеевой вновь стал ее фаворитом, блогер, видимо, из вредности, для начала поцеловала его соперника, однако позже сменила гнев на милость.

Ивлеева познакомилась со Зловедовым еще в то время, когда не была популярной. Блондинка без памяти влюбилась в манекенщика. Его лицо украшало все питерские билборды, но отношения достаточно резко оборвались: брюнет улетел строить карьеру за границей и толком не попрощался с избранницей, оставив ту в смятении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Настя Ивлеева хочет забыть своих бывших.