Пожар в деревянном ресторане в центре Москвы: кадры с места ЧП 

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 2 011

ГУ МЧС РФ предоставило кадры с места ликвидации пожара в московском ресторане

Фото, видео: 5-tv.ru; ГУ МЧС РФ по Моске

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В здании находился газовый баллон, который, предположительно, стал причиной трагедии.

В Москве утром 1 января загорелся деревянный ресторан. Главное управление МЧС России предоставило видео с места ликвидации возгорания.

По данным 5-tv.ru, ЧП случилось в отдельно стоящем трехэтажном здании, которое расположено на первом Волконском переулке. В столичном управлении МЧС отметили, что горение началось на первом этаже, а после огонь охватил последние два этажа строения. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, угрозы распространения огня на соседние дома не установлено.

Сообщается, что людей в здании на момент происшествия не было. Информации о пострадавших нет.

В главном управлении МЧС добавили, что на первом этаже здания, где находился очаг возгорания, находится газовый баллон, из-за чего могли возникнуть определенные риски. На месте случившегося ожидают лабораторию, которая возьмет пробы воздуха.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский журналист подтвердил причастие ЦРУ к пожарам в России.

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