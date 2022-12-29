Американский журналист Джек Мерфи заявил о причастности ЦРУ к пожарам в России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 88

Затягивание украинского кризиса может спровоцировать более дерзкую диверсионную кампанию западных стран.

Американский журналист Джек Мерфи заявил о причастности ЦРУ к пожарам в России

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ), действуя при помощи шпионов НАТО, устраивает пожары в России. С таким заявлением выступил американский журналист Джек Мерфи на своем сайте.

«Кампания, которая планировалась годами, стала причиной многих необъяснимых взрывов и других происшествий», — заявил журналист.

По его словам, спецслужбы сами не участвуют в диверсиях в России, но именно они координируют все операции. В то время как европейские разведчики могут высказать свое мнение и пожелание в вопросах места и времени для саботажа, так как якобы именно их люди берут на себя все риски.

В то же время в материале представителем ЦРУ Тэмми Торпом опровергается данная информация. По его словам, США не имеет никакого отношения к диверсиям в России.

К слову, в России за 2022 год зафиксирована 21 диверсия, а в 2021-м лишь одна. В связи с этим Госдума в конце декабря приняла закон о пожизненном лишении свободы за подобные преступления.

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