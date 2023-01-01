«Капризны и агрессивны»: почему развалились браки актеров Ливанова и Николаева

Успешные и лихие на экране, артисты часто оказываются беззащитны перед реальными жизненными обстоятельствами.

Почему браки известных российских актеров Игоря Ливанова и Валерия Николаева с их не менее известными супругами-актрисами не прошли испытание временем и бытом? Возможные причины этого психолог проекта «Новые пацанки» Любовь Розенберг раскрыла в комментарии изданию StarHit.ru.

Непосильные эмоциональные нагрузки

Брак со студенткой Ириной Бахтурой стал для Игоря Ливанова вторым: его первая жена Татьяна Пискунова и восьмилетняя дочь Оля трагически погибли при крушении поезда. Расписавшись незадолго до рождения сына Андрея, пара стала жить в коммуналке, однако Ливанов приложил максимум усилий, чтобы заработать на более достойное жилье для семьи.

В свою очередь молодая супруга, когда Ливанов получил серьезную травму на съемках фильма «„Тридцатого“ уничтожить!», был вынужден лечиться и временно не смог работать, предпочла закрутить роман с актером Сергеем Безруковым, а впоследствии вышла за него замуж. При этом прессе актриса заявила, что это Ливанов бросил ее с ребенком.

Комментируя, казалось бы, очевидное предательство Ливановой, психолог призвала не спешить осуждать актрису. По словам Розенберг, какими бы яркими ни были чувства, не каждая женщина готова повторно пройти трудный период жизни с супругом, особенно с ребенком на руках.

Эксперт напомнила, что, будучи юной студенткой, актриса помогла мужу справиться с горем от потери первой жены и ребенка и прожила с ним трудный в бытовом плане период жизни. Очевидно, новые трудности были уже не по силам молодой маме, предположила Розенберг.

«Далеко не каждый выдерживает те нагрузки и эмоциональное напряжение, которое существует в таких ситуациях. Больные люди часто капризны и агрессивны. Близкие, ухаживающие за больным, не могут справиться с напряжением и нагрузками и тоже становятся грубее, несдержаннее. Если при этом нет возможности обеспечить финансовую помощь, то положение усугубляется и может стать невыносимым для продолжения отношений», — отметила психолог.

Поменялись приоритеты

В ситуации Валерия Николаева и его жены актрисы Ирины Апексимовой бытовая неустроенность также вполне могла оказаться одной из причин разлада отношений. Актер и сам косвенно признал это в одном из интервью.

По словам Николаева, в их отношениях с Апексимовой не обошлось без конфликтов и сложных периодов, когда не было денег, и им обоим приходилось подрабатывать даже частным извозом. Актер признал, что именно разногласия по поводу быта во многом раскололи его брак. Ситуацию усугубляли и периоды обострения алкогольной зависимости у Николаева из-за профессиональной невостребованности.

«В истории Валерия Николаева и Ирины Апексимовой мы видим, как они вдвоем справлялись с трудностями и умели зарабатывать на жизнь не только актерским мастерством в тяжелые периоды жизни. К сожалению, часто бывает, что трудные времена объединяют людей, но после совместного преодоления трудностей пара понимает, что ничего, кроме этого, их уже не держит рядом. Они повзрослели за это время, поменялись приоритеты и направления дальнейшей жизни», — прокомментировала Розенберг.

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