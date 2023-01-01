Британия прекращает импорт СПГ из России с 1 января

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 26

За рубежом продолжают агрессивную антироссийскую компанию, надеясь сгубить экономику страны. По факту — страдают сами агрессоры.

Британия прекращает импорт СПГ из России с 1 января

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Великобритания прекращает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России с 1 января 2023 года. Об этом сообщили представители министерства иностранных дел Королевства.

«Сегодня Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа», — отмечалось в заявлении, опубликованном в Twitter МИД государства.

Среди прочего пояснялось, что власти Британии готовы оказывать содействие всем странам, кто решится отказаться от поставок энергоресурсов из РФ. Что, безусловно, является частью большой антироссийской PR-кампании, отмечают эксперты политологи.

В России подобные заявления никого не беспокоят: уже давно стало ясно, что «коллективный Запад» не в силах прожить вне зависимости от РФ. Учитывая этот факт, вице-премьер Александр Новак ранее подчеркивал, что рынок ЕС по-прежнему остается открытым для российского СПГ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США начали жалеть, что не послушали президента РФ Владимира Путина.

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака со 2 по 8 января

Последние новости

19:41
Самая красивая: почему знаменитая Снегурочка Наталия Богунова сошла с ума
19:27
Британия прекращает импорт СПГ из России с 1 января
19:08
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака со 2 по 8 января
18:56
«Вплоть до опухоли»: какие филлеры могут навсегда перекосить лицо
18:37
Военкор «Известий» показал, как бойцы ДНР встречали Новый год в окопах
18:23
Инсульт и воспаление легких: врач назвал смертельные осложнения гриппа

Сейчас читают

Военкор «Известий» показал, как бойцы ДНР встречали Новый год в окопах
«Надеюсь, ты сгоришь в аду»: за что американцы «прокляли» Джо Байдена
Жизнь — сложная штука: Антон Привольнов честно о разводе и наследственной болезни
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023