Эксперт CNN допустил скорое принуждение НАТО Зеленского к миру с Россией

Терпение альянса может лопнуть из-за экономической нецелесообразности поддержки киевского режима.

Североатлантический альянс может заставить главу Украины Владимира Зеленского согласиться на мирные переговоры с Россией в ближайшем будущем, если у руководства НАТО сдадут нервы. Такое мнение озвучил эксперт CNN Ник Патон Уолш.

«Терпению НАТО может прийти конец из-за поставок оружия. Это заставит искать экономической целесообразности в ущерб долгосрочной безопасности и настаивать на невыгодном для Киева мире», — заявил эксперт, добавив, что такой сценарий все же маловероятен.

На днях глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у Киева и Вашингтона «стопроцентное понимание» того, что никаких компромиссов с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что касается независимости, территориальной целостности, суверенитета Украины — нет, и быть не может.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет вести переговоры о мире на условиях киевского режима и чьих бы то ни было еще. По его словам, Москва всегда ориентируется только на свои интересы и на здравый смысл.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров отверг возможность переговоров с Украиной по формуле мира президента Владимира Зеленского, предусматривающей вывод российских войск из Донбасса, Крыма, Запорожской и Херсонской областей, а также выплаты Россией репараций и «явки с повинной» в международные трибуналы.