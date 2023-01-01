Эксперт CNN допустил скорое принуждение НАТО Зеленского к миру с Россией

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 90

Эксперт CNN Уолш: НАТО в скором времени может принудить Зеленского к миру с Россией из-за поставок оружия

Эксперт CNN допустил скорое принуждение НАТО Зеленского к миру с Россией

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Читайте нас в: Дзен Новости

Терпение альянса может лопнуть из-за экономической нецелесообразности поддержки киевского режима.

Североатлантический альянс может заставить главу Украины Владимира Зеленского согласиться на мирные переговоры с Россией в ближайшем будущем, если у руководства НАТО сдадут нервы. Такое мнение озвучил эксперт CNN Ник Патон Уолш.

«Терпению НАТО может прийти конец из-за поставок оружия. Это заставит искать экономической целесообразности в ущерб долгосрочной безопасности и настаивать на невыгодном для Киева мире», — заявил эксперт, добавив, что такой сценарий все же маловероятен.

На днях глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у Киева и Вашингтона «стопроцентное понимание» того, что никаких компромиссов с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что касается независимости, территориальной целостности, суверенитета Украины — нет, и быть не может.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет вести переговоры о мире на условиях киевского режима и чьих бы то ни было еще. По его словам, Москва всегда ориентируется только на свои интересы и на здравый смысл.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров отверг возможность переговоров с Украиной по формуле мира президента Владимира Зеленского, предусматривающей вывод российских войск из Донбасса, Крыма, Запорожской и Херсонской областей, а также выплаты Россией репараций и «явки с повинной» в международные трибуналы.

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака со 2 по 8 января

Последние новости

22:36
Повереннова поделилась с поклонниками своими секретами красоты и молодости
22:12
«Распад мозга продолжается»: психиатр оценил новогоднее обращение Зеленского
21:48
Эксперт CNN допустил скорое принуждение НАТО Зеленского к миру с Россией
21:33
Умер первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко
21:16
Чем опасны боли в теле перед сном — мнение врачей
21:04
Так помидоры или огурцы? — Зеленский запутался во вранье про «перемоги» Украины

Сейчас читают

Самая красивая: почему знаменитая Снегурочка Наталия Богунова сошла с ума
«Вплоть до опухоли»: какие филлеры могут навсегда перекосить лицо
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева
Шокирующие предсказания Нострадамуса: что ждет мир в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023