На Западе разыграли целый спектакль вокруг визита Зеленского в Кишинев. Там он провел лишь считанные часы в ожидании вылета в Осло. Но пресса, а вместе с ней власти Норвегии, сообщили, что его самолет едва не столкнулся с беспилотником, и предсказуемо начали обвинять Россию.

Что на самом деле произошло в молдавском аэропорту и для чего понадобилось придумывать фантастический триллер о покушении — выясняла корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Небо, самолет, Зеленский. Казалось бы, что могло пойти не так? Но этот персонаж из всего слепит реалити-шоу с оттенком трагифарса. Западные союзники всегда на подхвате.

«Его самолет едва не был поражен беспилотником, когда взлетал из Молдавии. Вот с какой реальностью он сталкивается, и ему приходится ездить по разным странам и работать над тем, чтобы получить эту поддержку», — сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

А теперь официальные данные молдавской полиции. Все произошло в среду — вот маршрут дрона: он летел со стороны Украины в направлении румынской границы. Местные военные сопровождали беспилотник до места его падения.

А теперь, внимание: все это — в 160 километрах от международного аэропорта Кишинева, где тосковала чета Зеленских в ожидании вылета в Осло. Да, несколько рейсов молдаване задержали, но вовсе не из-за дрона.

«Решение о закрытии воздушного пространства было принято для защиты воздушных судов, находившихся в тот момент в воздушном пространстве Молдавии», — заявил пресс-секретарь правительства Молдавии Думитру Чорич.

Но «алармистов» было уже не остановить. И вот уже молдавский посол в Вашингтоне выдает сценарий для фильма-катастрофы, где обязательно должны быть плохие русские. А как иначе?

«Случайность ли то, что российский реактивный беспилотник взорвался в Молдавии в тот момент, когда самолет президента Зеленского находился в аэропорту Кишинева? Хорошо известно, что президент Зеленский пользуется аэропортом Кишинева и воздушным пространством Молдавии во время своих зарубежных поездок», — заявил посол Молдавии в США Владимир Кульминский.

И вот уже французы подхватили эстафету осеннего безумия.

«Вылет из Молдавии был задержан. Причина — присутствие в молдавском воздушном пространстве российского дрона», — сообщил BFM TV.

Эта история сама по себе выглядит как абсурд. А после заявления бывшего президента Молдавии все больше становится похожа на ширму для прикрытия тех, кто в действительности представляет угрозу для того же Кишинева.

«Замалчивается информация, которую мы недавно получили из наших источников: несколько дней назад на границе был остановлен украинец с дроном в багаже. Возникает вопрос: есть ли связь между этими инцидентами? Когда на границе появляется украинец с дроном со взрывчаткой, необходимо об этом информировать общественность. Сообщать, почему приехали украинские прокуроры, чтобы что-то выяснить, но на самом деле вымогать у молдаван десятки миллионов леев», — заявил бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

Молдавская оппозиция требует от правительства Майи Санду объясниться. Министры пока отмалчиваются.

«Молдавия стала коридором для трафика вооружений, наркотиков, наемников, военного снаряжения. В связи с этим мы требуем, чтобы сегодня пришел министр внутренних дел в парламент и дал оценку ситуации в аэропорту, чтобы не было никаких спекуляций», — заявил член Партии социалистов Молдавии Павел Войку.

Примечательно, что Зеленский, как ни в чем не бывало, колесит по планете. Будто и не было никаких дронов-убийц. Сегодня высадился в Канаде. Но и тут не смог без провокаций — его жена демонстративно появилась в жакете с яркой брошью в виде карты Украины с Крымом, которая существует разве что в воображении киевских националистов и западных кураторов этой не самой элегантной пары.

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