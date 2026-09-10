Дрон над Молдавией: как Запад сочинил «покушение» на Зеленского

На Западе устроили целый спектакль вокруг визита Зеленского в Кишинев. Там он провел лишь считанные часы в ожидании вылета в Осло. Но пресса, а вместе с ней власти Норвегии сообщили, что его самолет едва не столкнулся с беспилотником, и предсказуемо начали обвинять Россию.

Что на самом деле произошло в молдавском аэропорту и для чего понадобилось придумывать фантастический триллер о покушении — выяснял корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Все внимание на похоронах норвежского короля Харальда V приковано к покойному монарху. А не к Зеленскому. Когда глава киевского режима это осознал — пошел ва-банк. Сделал из рядового перелета между Кишиневом и Осло фильм-катастрофу.

— Самолет Зеленского едва не был сбит дроном!

Норвежского премьера этюд Зеленского впечатлил.

«Его самолет едва не был поражен беспилотником, когда взлетал из Молдавии. Вот с какой реальностью он сталкивается», — сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Нестыковок масса. Дрон летел со стороны Украины, зашел в воздушное пространство Румынии. Бухарест даже поднял истребители Ф-18 в воздух на всякий случай. А потом беспилотник полетел в Молдавию. И упал в 160 километрах от Кишинева. Где Зеленский ждал вылета в Норвегию на траурные мероприятия.

Посол Молдавии в США будто ждал отмашки: уже через пару часов после инцидента сидит в студии CNN. Будто готовился заранее.

«Случайность ли то, что российский реактивный беспилотник взорвался в Молдавии в тот момент, когда самолет президента Зеленского находился в аэропорту Кишинева? Хорошо известно, что президент Зеленский пользуется аэропортом Кишинева и воздушным пространством Молдавии во время своих зарубежных поездок», — сказал посол Молдавии в США Владислав Кульминский.

«Каждый раз, когда нужна какая-нибудь провокация, когда нужно обвинить в чем-то Россию, появляются неизвестные дроны, которые еще до идентификации объявляются. Это российские дроны. Так и здесь», — сказал политолог, публицист Юрий Светов.

А теперь тайминг согласно трекинговым сервисам: неизвестный дрон залетает в Молдавию в 17:02. В 17:15–17:26 падает у румынской границы. И только в 17:57 борт Зеленского взлетает в Кишиневе. Между падением беспилотника и взлетом украинского самолета — минимум 31 минута. Встретиться они физически не могли.

«Что касается вот этой эфемерной угрозы для самолета, ее не существовало, это уже признали сами украинцы, это первое. Что касается попыток устройства организацией провокации, это очевидно, то, чем занимается киевский режим», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пользователи соцсетей по всему миру тоже почувствовали фальшь с историей про покушение на Зеленского.

— Сегодня меня чуть не сбила машина. Слава богу, я вообще из дома не выходил.

Но Зеленский продолжил делать плохую мину при плохой игре. Сразу после прилета идет беседовать с норвежским премьером. Ему даже предложили заесть стресс тремя видами орехов. А потом, видимо, рефлекторно, начал выпрашивать оружие и деньги. Хотя прилетел на королевские похороны. А не на переговоры. Норвежцам это очень не понравилось.

«Зеленский имеет право отдать дань памяти королю. Но бестактно поднимать тему оружия и денег во время похоронной церемонии. Премьеру Стере следовало бы проявить благоразумие и разделить эти вопросы», — пишут СМИ.

Впрочем, есть другая сторона вопроса: бывший президент страны Игорь Додон приводит данные из собственных источников. К провокации могут быть причастны сами украинцы. Слишком очевидны совпадения.

«Замалчивается информация, которую мы недавно получили из наших источников: несколько дней назад на границе был остановлен украинец с дроном в багаже. Возникает вопрос: есть ли связь между этими инцидентами?» — сказал бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

Есть и третья версия. Что любопытно: дронопад в Молдавии начался еще весной. Под это дело Кишинев даже помощь от Евросоюза получил — на 120 миллионов евро — для укрепления ПВО. Теперь Санду получила еще один аргумент, пусть и фейковый, для нового транша от впечатлительных европейцев.

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