В Кремле прокомментировали возможность переговоров на условиях Киева

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 100

Дмитрий Песков отверг переговоры на условиях Киева

В Кремле прокомментировали возможность переговоров на условиях Киева

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

Читайте нас в: Дзен Новости

Россия всегда ориентировалась на свои условия и на здравый смысл, заявил Песков.

Россия не будет вести переговоры на условиях киевского режима и чьих бы то ни было еще. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности РФ идти на переговоры на условиях Украины.

«Мы никогда не следовали чужим условиям. Ориентировались только на свои. И на здравый смысл», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее в этот день власти Украины предложили провести «мирный саммит» на площадке ООН при посредничестве генсека организации Антонио Гутерреша. При этом в Киеве заявили, что Россию стоило бы допускать к участию в переговорах только после «международного суда».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что некоторые страны призывают его уже начать переговоры с Россией. Однако он не видит в них смысла, так как у него с президентом РФ Владимиром Путиным «совершенно разное видение вещей».

При этом в ноябре Зеленский заявлял о возможности переговоров с Москвой на условиях восстановления территориальной целостности и гарантий безопасности Украины, наказания за военные преступления, уважения к Уставу ООН и возмещения всех убытков. Однако еще ранее лидер Незалежной утвердил решение совета национальной безопасности Украины о невозможности переговоров с Путиным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин пока не планирует общение по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, однако намеревается до Нового года переговорить с председателем Китая Си Цзиньпином.

-6° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
68.45
-0.23 72.62
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 декабря

Последние новости

0:46
Власти самопровозглашенного Косово привели войска в полную боеготовность
0:29
Дорогие гости: сколько стоит пригласить Деда Мороза и Снегурочку на Новый год?
0:12
Кролик справил нужду на Киркорова прямо во время новогодней передачи
23:55
Присланный Австралией Bushmaster для ВСУ застрял в грязи — видео
23:38
Бузова показала, кто занимает главное место в ее жизни: «Бесценен!»
23:21
В Кремле прокомментировали возможность переговоров на условиях Киева

Сейчас читают

«Родоначальник пантомимы»: чем запомнился ушедший из жизни Александр Скворцов
«Главное — подготовка»: гинеколог развеяла мифы об ужасах беременности после 40
Сегодня всем стало не до смеха: юмористы скорбят об ушедшем Пономаренко
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023