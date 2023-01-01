«Распад мозга продолжается»: психиатр оценил новогоднее обращение Зеленского

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 187

Психиатр Шуров диагностировал у Зеленского распад мозга под действием наркотиков

Фото, видео: Planet Pix via ZUMA Press Wire / ТАСС; ВКонтакте / id561612610; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Обращение лидера Незалежной к согражданам — пропагандистский ролик, в который он сам не верит, считает эксперт.

Новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского к согражданам демонстрирует у него продолжающийся распад мозга под действием наркотиков. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал психиатр Василий Шуров.

«Мы видим деградацию, конечно, актерскую. Он мог бы сыграть, а тут монотонное бубнение без эмоций. Я все-таки должен отметить, что это продолжающийся распад мозга под действием наркотиков», — заявил эксперт.

По мнению Шурова, новогоднее обращение Зеленского — это в чистом виде пропагандистский ролик. Откровенная ложь в нем подается как достоверные факты, чтобы показать хоть какие-то успехи на фоне полной катастрофы на фронте и в экономике.

«Качественный пропагандистский ролик. Понятно, что эти мысли не его. Видеоряд и текст под него писался профессионалами. Эмоции, психика в кадре достаточно ровные. Все-таки он актер и должен сопровождать речь определенным эмоциональным накалом, но все монотонно, стабильно, ровно, четко по тексту. Это не от души. Человек снял пропагандистский ролик, в который он сам не верит», — резюмировал эксперт.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении к согражданам на голубом глазу заявил, что некая украинская женщина сбила российский дрон банкой помидоров.

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака со 2 по 8 января

Последние новости

22:36
Повереннова поделилась с поклонниками своими секретами красоты и молодости
22:12
«Распад мозга продолжается»: психиатр оценил новогоднее обращение Зеленского
21:48
Эксперт CNN допустил скорое принуждение НАТО Зеленского к миру с Россией
21:33
Умер первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко
21:16
Чем опасны боли в теле перед сном — мнение врачей
21:04
Так помидоры или огурцы? — Зеленский запутался во вранье про «перемоги» Украины

Сейчас читают

Самая красивая: почему знаменитая Снегурочка Наталия Богунова сошла с ума
«Вплоть до опухоли»: какие филлеры могут навсегда перекосить лицо
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева
Шокирующие предсказания Нострадамуса: что ждет мир в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023