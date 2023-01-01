Психиатр Шуров: Зеленский неосознанно признался в теракте на Крымском мосту

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к согражданам фактически признал организацию теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. Такое наблюдение сделал психиатр Василий Шуров. Своими выводами он поделился с 5-tv.ru.

Эксперт обратил внимание на то, что Зеленский в обращении выдал очень много иллюстративного материала о мнимых подвигах и «перемогах» (победах — Прим. ред.) украинского народа в борьбе с «оккупантами». Среди откровенной чуши, наподобие истории об украинке, сбившей российский дрон банкой с помидорами, глава Незалежной упомянул о взрывах на Крымском мосту, как о достижениях украинских военных. Тем самым, полагает психиатр, Зеленский мог неосознанно признать организацию украинской стороной данного теракта.

«Человек признается в Крымском мосте — в том, что они отрицали категорически», — отметил Шуров.

В целом, по мнению психиатра, новогоднее обращение Зеленского — это в чистом виде пропагандистский ролик. Откровенная ложь в нем подается в виде достоверных фактов, чтобы показать хоть какие-то успехи на фоне полной катастрофы на фронте и в экономике. При этом видно, что глава Украины сам не верит в то, что говорит, добавил специалист.

«Эмоции, психика в кадре достаточно ровные. Все-таки он актер и должен сопровождать речь определенным эмоциональным накалом, но все монотонно, стабильно, ровно, четко по тексту. Это не от души. Человек снял пропагандистский ролик, в который он сам не верит», — проанализировал Шуров.

Также, по мнению психиатра, новогоднее обращение Зеленского к украинцам демонстрирует продолжающийся у него распад мозга под действием наркотиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский запутался во вранье, говоря о «перемогах» Украины.