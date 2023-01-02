🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 января, Луна набирает вес в знаке Телец. Самое время заняться планированием доходов и расходов, решением любых финансовых вопросов, в том числе, касающихся капиталовложений. Начало года — отличное время для развития партнерских отношений, укрепления деловых и личных связей. Для тех, кто и в праздники упорно трудится, успешными будут рабочие поездки и переговоры. В целом наступил период эмоционального и физического подъема, используйте энергию разумно и своевременно.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

В то время как одна часть вас ждет перемен, другая боится их всеми фибрами своего существа. Но вот в чем дело: именно ваши истинные нужды заставили Вселенную «включить» ветер перемен. Чтобы вы могли избавиться от старого и стать новой, лучшей версией себя. Итак, настройтесь на уверенное движение вперед и подготовьтесь к путешествию. Начните менять внутренние убеждения, которые мешают вам осознать свою силу и потенциал. Помните, что путешествие к себе потребует в определенной степени одиночества, и это нормально. Не бойтесь расставлять приоритеты в своих потребностях и проводить границы там, где это необходимо. Благоразумие — это сверхспособность, которую вы призваны развивать как форму заботы о себе.

Космический совет: доверьтесь волшебству новых начинаний.

♉ Телец

Волшебство будет сопровождать вас в течение следующего десятилетия. Подумайте, какую историю вы хотите рассказать своим потомкам? Каким вы хотите, чтобы вас запомнили? Пусть вы еще молоды, эта практика помогает расставить приоритеты и поближе познакомиться с собой, приложить усилия и стать лучше. Пришло время составить план остальной части вашей жизни, хотя бы выбрать направление. Возможно, придется изменить свои убеждения, чтобы вы могли повышать свой уровень всеми способами, на которые способна ваша душа. Ничто не находится вне вашей досягаемости, найдите в себе волшебника и почувствуйте силу сотворить чудо.

Космический совет: никогда не поздно пересмотреть принципы, которые уже не работают.

♊ Близнецы

Помните, кто вы, помните о своей силе и уникальности. Работа над проблемами самооценки поможет вам подняться на новый уровень и использовать все возможности для достижения цели. Возможно, вскоре вы пересмотрите отношения со своим телом, придете к пониманию необходимости заботы о нем. Пусть медитация станет частью вашей повседневности — это могут быть танцы, йога или боевые искусства. В этом движении вы сможете найти гармонию и освободиться от травмы, которую вы подавляли годами. Ищите покоя, пробуйте разные способы его обрести, вам это необходимо как воздух. Но это не значит, что в вашем мире все всегда будет идеально. Вселенная воспитывает нас контрастами.

Космический совет: предпочитайте душевное спокойствие всему остальному.

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♋ Рак

Если есть что-то, что нужно оставить позади, так это мышление жертвы. Помните, только вы являетесь творцом своей реальности, именно ваше Высшее Я призывает определенных людей и опыт, чтобы они стали катализаторами трансформации и роста. Итак, обратите взор внутрь себя, зажгите лампу осознания и отправляйтесь в это метафорическое путешествие. Исследуйте модели мышления, которые не выпускают вас из тьмы ко свету. Все, что не служит вашему благу, оставьте позади себя. Поверьте, порой уничтожение является необходимой частью процесса творения. Определите свои намерения и действуйте в активной позиции.

Космический совет: всеми силами выводите себя из позиции жертвы.

♌ Лев

Не позволяйте никому заставлять вас сомневаться в собственной мудрости, глушить голос интуиции, выбирать для вас направление. Пусть они считают, что вы не так одеты, не то слушаете, не там работаете и не с теми проводите вечера. Вы отлично умеете распознавать свое и чужое. И там, где вам хорошо — оставайтесь даже вопреки. В момент несчастья «учителя» не придут на помощь, они умеют только советовать. Люди, не способные оценить вас, требующие «соответствия» — нужны ли они вам? Любовь не такая, она все принимает и понимает. Избавьтесь от ожиданий других людей и обретите свой подлинный голос.

Космический совет: вы достойны внимания, не позволяйте считать вас данностью.

♍ Дева

Радость — это ваше естественное состояние бытия. Вдохните, расслабьте плечи и сбросьте напряжение, которое вы носите с собой, как знак отличия. Вещи и события могут оказаться лучше, чем вы себе представляете. Это то, что вы увидите очень ясно в ближайшие месяцы. Более того, ваша личная жизнь изменится к лучшему. Вы обнаружите, что вас окружают люди, которые гордятся вами и вашим ростом. Если вы мечтаете о романтическом партнере, приготовьтесь встретить кого-то с большим потенциалом в ближайшие месяцы. Этот человек обещает стать и вашим безопасным местом, и вашим величайшим приключением.

Космический совет: ищите радость в каждом моменте — это и есть путь к гармонии.

♎ Весы

Любовь приходит во многих формах, и любовь приходит неожиданно. Итак, продолжайте свою жизнь, оставаясь самой счастливой и блестящей версией себя, распространяя добрые вибрации, как конфетти. Это магнитное поле вокруг вас привлечет всех нужных людей и позитивный опыт. Пусть «не гонись, а привлекай» останется вашей мантрой как в личном, так и в профессиональном плане. Говоря о профессиональных занятиях, будьте верны любимому проекту, не оставляйте попыток на пути к цели. И обязательно поддерживайте себя. Даже если в данный момент никто другой этого не может. Ведь у вас есть вы!

Космический совет: будьте своим самым лучшим другом и опорой.

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♏ Скорпион

Вероятно, срок дружбы с некоторыми людьми в вашей жизни уже истек. Не корите себя за это, ваше вас не покинет. Иногда нужно выбросить, забыть, попрощаться и расстаться, чтобы освободить место для нужного и лучшего. Вселенная также просит вас не бороться с непониманием. Инакомыслие всегда ждали испытания, но это не повод отказываться от убеждений. Не подстраивайтесь. Ищите единомышленников, с которыми обретете покой. Нужные люди рано или поздно найдут дорогу в ваш мир и украсят его. Трудно поверить? Тогда не бойтесь попросить помощи — правильный наставник может помочь раскрыть вашу собственную силу и потенциал.

Космический совет: верьте, что рано или поздно вы будете услышаны и поняты.

♐ Стрелец

Единственный выход находится внутри. Так что и начинать выбираться из тьмы проблем нужно в собственной голове и в своем сердце. Осознание так называемых темных частей души позволит вам войти в пространство целостности. Знание, что вы не можете угодить всем и всегда, является важной частью процесса взросления. Верьте в себя — это самый главный секрет вашего успеха. Начало нового года — это время для новых идей и вдохновения. Идеи могут потребовать от вас раздвинуть собственные границы и бросить вызов нормам общества. Запаситесь терпением и не отступайте.

Космический совет: в первую очередь вам необходимо обрести уверенность в себе.

♑ Козерог

Чудеса окружают вас прямо сейчас, но вы, возможно, пока их не видите. Привыкайте быть любимым ребенком судьбы, верьте в эту избранность, и ждите чуда. Оно не сможет пройти мимо. Как и удача и множество счастливых случаев. Вселенная щедро вознаграждает за доверие и легкость. Помните, что состояние благодарности усилит энергию добра в вашей жизни. Если вы заботитесь о своем здоровье и хорошем самочувствии, улучшите свою физическую форму. Найдите занятие по душе, но не ради рекордов, пожалуйста! На первом плане — удовольствие от результатов, а не титанический труд.

Космический совет: привыкайте, чудеса становятся повседневным явлением!

♒ Водолей

Помните, как вы хотели бросить свою скучную ежедневную работу, купить билет в один конец в тропический рай и преподавать йогу на пляже? Это возможно! Нет преград для настоящей мечты, нужно лишь ей посодействовать. Итак, настройтесь на частоту своего сердца, вспомните свое истинное призвание и приготовьтесь совершить квантовый скачок к воображаемому будущему. Освободившись от груза чужих ожиданий, вы сможете активировать портал собственной силы, обрести крылья. Но это не значит, что вы должны действовать импульсивно — готовый практический план действий гарантирует, что вы встанете на ноги. Если у вас нет возможности упаковать свои вещи в чемодан и отправиться в кругосветное путешествие, это тоже нормально. Посадите семена перемен там, где вы находитесь.

Космический совет: ваша «нормальность» может отличаться от норм общества, и это нормально!

♊ Рыбы

Звезды просят вас обратить внимание на концепцию у-вэй, что приблизительно переводится как «неделание». Философ и духовный деятель Алан Уоттс назвал эту доктрину «непринуждением». Чтобы объяснить это, он привел в пример парусный спорт, а не греблю. Это подводит нас к главному вопросу: как и где вы плыли против течения? Каким образом вы можете стать единым целым с циклами и ритмами природы? Найдите минутку, чтобы визуализировать, на что будут похожи ваши «легкие усилия», а затем снимите напряжение раз и навсегда. Помните, каждый опыт совершенен, и каждый опыт, который вы испытываете, был выбран для вас Вселенной.

Космический совет: осознайте силу отказа от принуждения.

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