Пушков обвинил западные страны в наплыве беженцев в Европу

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Иван Обухов
Иван Обухов 25

Сенатор Пушков заявил, что наплыв беженцев в Европу спровоцировали западные страны

Пушков обвинил западные страны в наплыве беженцев в Европу

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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По словам российского сенатора, Франция «уже давно сдалась под этим напором».

Российский сенатор Алексей Пушков опубликовал заявление, в котором связал миграционную проблему в Европе с действиями самих западных стран.

«Все новые волны беженцев обрушиваются на Европу с каждой новой войной, затеянной или спровоцированной Западом», — написал политик в своем Telegram-канале.

Как пример, Пушков обрисовал положение дел в таких государствах, как Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан и Украина.

По словам российского сенатора, Франция «уже давно сдалась под этим напором», а Лондону решить проблему мигрантов не помогли ни выход из Европейского союза, ни отмена квот на беженцев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пушков высказался о контрабанде поставляемого Украине оружия.

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Пушков обвинил западные страны в наплыве беженцев в Европу

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