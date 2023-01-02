Пушков обвинил западные страны в наплыве беженцев в Европу
Сенатор Пушков заявил, что наплыв беженцев в Европу спровоцировали западные страны
Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul
По словам российского сенатора, Франция «уже давно сдалась под этим напором».
Российский сенатор Алексей Пушков опубликовал заявление, в котором связал миграционную проблему в Европе с действиями самих западных стран.
«Все новые волны беженцев обрушиваются на Европу с каждой новой войной, затеянной или спровоцированной Западом», — написал политик в своем Telegram-канале.
Как пример, Пушков обрисовал положение дел в таких государствах, как Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан и Украина.
По словам российского сенатора, Франция «уже давно сдалась под этим напором», а Лондону решить проблему мигрантов не помогли ни выход из Европейского союза, ни отмена квот на беженцев.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пушков высказался о контрабанде поставляемого Украине оружия.
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