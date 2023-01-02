Прощание с почетным Папой Римским Бенедиктом XVI началось в Ватикане

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 273

Церемонию организовали в Соборе Святого Петра.

Прощание с почетным Папой Римским Бенедиктом XVI началось в Ватикане

Фото: www.globallookpress.com / Massimo Percossi

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В Ватикане началась церемония прощания со скоропостижно скончавшимся почетным Папой Римским Бенедиктом XVI. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что процессию, как и ожидалось, организовали в главном храме католического мира — Соборе Святого Петра. Известно также, что у входа в здание нет огромной очереди. Между тем, верующих, желающих проститься с почетным Папой Римским, достаточно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Бенедикта XVI. Все произошло накануне Нового года — 31 декабря.

По имеющимся данным, последние годы жизни почетный Папа Римский провел в монастыре Mater Ecclesiae. На момент смерти ему было 95 лет.

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Прощание с почетным Папой Римским Бенедиктом XVI началось в Ватикане

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