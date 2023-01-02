Ушел к другой: как сложилась жизнь брошенной жены Льва Лещенко после развода

Расставание со знаменитым певцом разделил жизнь Абдаловой на «до» и «после».

Народный артист Лев Лещенко уже больше 40 лет состоит в браке с женой Ириной, однако это не первая его любовь. Общественность успела позабыть о семейной жизни артиста с Аллой Абдаловой. До развода она была известной и перспективной, Лещенко какое-то время даже жил в тени ее славы. Как сейчас сложилась судьба первой избранницы певца рассказало издание dni.ru.

Артисты поженились в 1966 году. Семейная жизнь их складывалась сложно из-за плотного звездного графика. Абдалова признавалась, что делала аборты четыре раза, потому что карьера была для нее на первом месте. Брак знаменитой и успешной семьи развалился окончательно к 1976 году. Развод произошел после признания Лещенко в любви к другой женщине. С Ириной Багудиной он познакомился во время гастролей.

Развод стал переломным моментом в жизни Абдаловой. После расторжения брака она выпила в одиночестве три бутылки водки и стала часто задумываться о суициде. Ранее популярная артистка отреклась от сцены и стала вести закрытый образ жизни.

Долгие годы о судьбе первой жены Лещенко не было ничего слышно. Однако несколько лет назад она появилась перед публикой не в лучшем образе. Журналисты начали ковырять информацию о личной жизни Абдаловой и в один голос заявляли о ее пристрастии к алкоголю. Однако Лещенко опровергал подобные слухи.

Сейчас первой любви певца 80 лет. Женщина так и не решалась на новый брак после разрыва с Львом Лещенко. Не смогла бывшая звезда экранов также завести детей и отпустить обиды за несчастную любовь. Кроме того, недавно Абдалова открыто призналась, что до сих пор любит бывшего мужа и следит за его жизнью.

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