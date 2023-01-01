Самая красивая: почему знаменитая Снегурочка Наталия Богунова сошла с ума

Звезда актрисы зашла слишком рано. Почему знаменитость была одинокой до конца жизни?

Актриса Наталия Богунова стала широко известна советскому зрителю после выхода на экраны кинокартины «Большая перемена». Коллеги восхищались талантом артистки, однако говорили о ее незащищенности перед жизнью. Сайт KP.RU пишет, что Богунова не обладала бойцовскими качествами из-за чего невыносимо страдала до конца своей жизни.

Родилась будущая звезда экранов в 1948 году в Ленинграде. В десять лет девочка поступила в хореографическое училище, где ее заметили и начали приглашать в кино. В 1970 году Богунова окончила ВГИК. Актер Сергей Гурзо говорил, что она была закрытая, ни с кем не дружила и постоянно летала где-то в своих мыслях.

После ошеломительного успеха «Большой перемены», где актриса исполнила роль жены Ганжи, интерес публики и режиссеров к ней почему-то начал пропадать. Она стала реже появляться в кадре, да и главные роли ей уже не давали. По популярности артистка сильно скучала.

«Человеком она была непростым. Миниатюрная, беленькая. По жизни внешне она была той Снегурочкой, которую играла в фильме. Но со сложным характером», — говорили о ней знакомые.

В 20 лет Богунова вышла замуж за студента режиссерского факультета Александра Стефановича. Спустя шесть лет совместной жизни пара рассталась из-за частых ссор, жизни на два города и напряженного графика. Детей мужу актриса так и не родила. Она призналась, что делала аборты, поэтому, когда карьера ушла на второй план, вопрос материнства стал для нее болью.

В 70-х годах Наталия Богунова попала в психиатрическую больницу, где у нее диагностировали шизофрению. С тех знаменитость стала частым гостем в покоях для душевно больных. Артистку сторонились, она пугала своими заявлениями о том, что ее кто-то преследует и тайком крадет вещи из квартиры.

В 2011 году у актрисы умерла мама. Пожилая женщина выпала из окна, после чего состояние Богуновой резко ухудшилось. Сначала она бродила по городу, а потом заперлась в квартире. Не пришла она даже на похороны матери. Знаменитость на год забрали в лечебницу.

После у Богуновой объявились «родственники», которые пытались отобрать квартиры в Москве. Однако адвокаты смогли защитить имущество актрисы. Свои квадратные метры Снегурочка сдавала, поэтому могла позволить себе не работать.

Умерла артистка 9 августа в Греции, ей было 65 лет. Гости отеля, в котором отдыхала Наталия Богунова, обратили внимание на ее странное поведение и вызвали полицию и врачей. Госпитализировали тяжелобольную принудительно, а умерла Богунова от инфаркта миокарда. О смерти актрисы стало известно лишь 12 августа, потому что гроб с ее телом путешествовал с Крита в Москву через Афины и Стамбул.

Простились с Богуновой 21 августа 2013 года. Тело кремировали и спустя два месяца похоронили на Ваганьковском кладбище.

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