В ожидании чуда: Лена Катина впервые показала округлившийся живот

Бывшая солистка группы «Тату» ожидает появления второго ребенка в 2023 году

Певица Лена Катина поделилась с поклонниками новой фотографией в необычном для себя амплуа. Певица предстала в обтягивающем платье, подчеркнувшем беременный живот. Снимки появились в ее аккаунте в соцсетях.

Артистка наслаждается беременностью и проводит новогодние праздники в семейной обстановке. На фото певица запечатлена возле высокой елки. При этом Лена Катина выглядит по-домашнему расслабленной. Также она сопроводила фото трогательной подписью, отметив, что в 2023 году она ждет появления новой жизни.

Лена Катина встречает Новый год в домашней обстановке; ВКонтакте / lenakatina

«В этом году я в ожидании новой жизни, нового человечка, который растет у меня внутри, и пока еще размером с абрикосину, но уже очень любим! И это наше личное семейное чудо!», — поделилась артистка.

Лена Катина уже воспитывает семилетнего сына от словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича. Новым супругом звезды стал бизнесмен Дмитрий Спиридонов. Они поженились прошлым летом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Лена Катина и ее новый избранник отказались заключать брачный договор.