Российские военные уничтожили хранилище топлива группировки ВСУ «Хортица»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 48

Каждый день военные сражаются за мирное небо на Донбассе. Порой сопротивление оказывают жестокие иностранные наемники.

Российские военные уничтожили хранилище топлива группировки ВСУ «Хортица»

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Российские военные уничтожили хранилище топлива группировки ВСУ «Хортица», расположенное в районе Днепропетровска. Об этом заявил в ходе доклада по итогам СВО на Украине официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Орехов, Малиновка и Зализничное уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины и хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны. В районе города Днепропетровск уничтожено хранилище топлива группировки войск ВСУ «Хортица», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.

Каждый день российские военные сражаются за мирное небо на Донбассе. Порой сопротивление оказывают жестокие иностранные наемники, воюющие на стороне киевского режима и под кураторством США. За последние сутки бойцам РФ удалось уничтожить около 70 таких отъявленных преступников, помогающих властям Украины.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что высший военный орган НАТО анонсировал встречу по украинскому кризису.

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