Российские военные уничтожили хранилище топлива группировки ВСУ «Хортица», расположенное в районе Днепропетровска. Об этом заявил в ходе доклада по итогам СВО на Украине официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Орехов, Малиновка и Зализничное уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины и хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны. В районе города Днепропетровск уничтожено хранилище топлива группировки войск ВСУ «Хортица», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.

Каждый день российские военные сражаются за мирное небо на Донбассе. Порой сопротивление оказывают жестокие иностранные наемники, воюющие на стороне киевского режима и под кураторством США. За последние сутки бойцам РФ удалось уничтожить около 70 таких отъявленных преступников, помогающих властям Украины.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что высший военный орган НАТО анонсировал встречу по украинскому кризису.