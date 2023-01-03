Запашный дал совет оскандалившемуся Меладзе

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Иван Обухов
Иван Обухов 345

Эдгард Запашный посоветовал Валерию Меладзе определиться с местом для жизни и работы

Запашный дал совет оскандалившемуся Меладзе

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Циркач предложил певцу «не играть на две команды».

Российский исполнитель Валерий Меладзе попал в эпицентр скандала после появления в сети видео с корпоратива, где работал артист. На ролике Меладзе разговаривал с гостем, после чего тот обратился к артисту со словами «Слава Украине!». Певец, убрав микрофон, ответил поклоннику: «Героям слава!» и уже в микрофон добавил: «Тс-с».

Народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассудил, что Валерию Меладзе нужно определиться стем, где он намерен жить и работать, а не «играть на две команды». Такое мнение Запашный озвучил в разговоре с журналистом ФАН.

«Валерию, с которым я знаком поверхностно, и к которому всегда уважительно относился, наверное, надо все-таки определиться с местом пребывания, где ему жить. Если он способен произнести такие слова, значит ему Россию я бы рекомендовал покинуть. Потому что он может найти себе неприятности. Мне кажется, это в целях даже какого-то здравомыслия было бы правильно, если он хоть и робко, но такое произносит. Но я бы ему порекомендовал уехать все-таки, посетив Донбасс, посмотрев на разрушенные гостиницы, где погибли мирные жители, посмотреть на „Аллею Ангелов“, поговорить с людьми, которые восемь лет под обстрелами живут. И если после этого у него не появятся другие мысли — возвращаться в Россию не стоит», — высказал свою точку зрения собеседник ФАН.

Ранее 5-tv.ru писал, как ложившуюся ситуацию прокомментировали Иосиф Пригожин и Павел Рудченко.

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