Потерял много крови: появились подробности происшествия со звездой «Мстителей» Реннером

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Игорь Рязов
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Звезда «Мстителей» Реннер потерял много крови из-за происшествия при уборке снега

Потерял много крови: появились подробности происшествия со звездой «Мстителей» Реннером

Фото: www.globallookpress.com / Marvel Studios

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Исполнитель роли Соколиного глаза находится в больнице в критическом состоянии. Он получил обширные травмы, попав под колеса снегоуборочной машины.

Актер Джереми Реннер, известный по роли супергероя Соколиного глаза из киновселенной Marvel, потерял много крови и получил обширные травмы из-за несчастного случая во время уборки снега. О подробностях происшествия со знаменитостью сообщил портал TMZ.

Очевидцы рассказали изданию, что инцидент произошел после обильного снегопада. Джереми Реннер вышел на свой участок, чтобы почистить дорожку к дому с помощью снегоуборочной машины. В какой-то момент она наехала ему на ногу.

В результате знаменитый актер потерял много крови. Первую помощь ему оказал находившийся поблизости сосед — наложил жгут. Другие очевидцы несчастного случая рассказали, что звезда «Мстителей» травмировал не только ногу, но и другие части тела.

Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли снегоуборочную машину. Отмечается, что она обладает расширенными функциями безопасности и не должна была наехать на владельца.

О травмировании Джереми Реннера стало известно 2 января. Его представитель рассказал журналу People, что актер был экстренно госпитализирован из-за несчастного случая при уборке снега. Он получил тупую травму груди и ортопедические повреждения. Уточнялось, что исполнитель роли Соколиного глаза находится в критическом, но стабильном состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после происшествия Джереми Реннера пришлось доставлять в больницу вертолетом. Настолько серьезными оказались травмы.

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