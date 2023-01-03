Россиян предупредили о мошенниках, орудующих под видом сотрудников ЖКХ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 15

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Бирюков предупредил россиян о мошенниках под видом коммунальщиков

Россиян предупредили о мошенниках, орудующих под видом сотрудников ЖКХ

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Если незваные гости стучатся в дверь, то это может быть началом очень печальной истории.

В новогодние каникулы активизировались мошенники, которые притворяются сотрудниками коммунальных служб. Они пытаются проникнуть в дом, выдумывая всевозможные поводы об обходах и проверках. Об этом сообщил заместитель московского мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в Москве в новогодние праздники не запланировано рейдов со стороны коммунальных компаний. Он призвал россиян быть внимательными и не поддаваться провокациям злоумышленников. Нельзя пускать в квартиру незнакомого человека, даже если он представился сотрудником подобной службы.

«Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения — выезды осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда обязательно согласовывается», — объяснил журналистам заместитель градоначальника.

Он также отметил, что чаще всего мошенники выбирают в качестве жертв пенсионеров. Злоумышленники предлагают пожилым гражданам бесполезные услуги по замене счетчиков, проверки газовых плит и так далее. Они пытаются продать соответствующее оборудование по высокой цене, которое может быть даже опасно при эксплуатации.

Бирюков предупредил, что информация о всех обходах и проверках, как правило, размещается на информационном стенде и на сайте компании, которая проводит проверочные работы.

«Если к вам пришли с внезапной проверкой, то 100% это — мошенники», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цены на ЖКУ предложили повышать с учетом платежеспособности россиян.

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