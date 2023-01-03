Крупнейший обмен пленными с участием боевиков «Азова»* и Медведчука прошел в Анкаре

Крупнейший обмен пленными между Россией и Украиной состоялся аэропорту Анкары. В сентябре 2022 года там обменяли более 200 человек, включая украинского политика Виктора Медведчука и пятерых членов группировки «Азов»*, сообщила газета Hurriyet со ссылкой на источники.

В статье издания говорится, что переговоры об обмене проходили в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции. Она расположена в столице страны — в Анкаре.

«Что касается „дня X“, то есть самого дня обмена, россияне выдвинули условие, чтобы пять командиров „Азова“ остались в Турции. Украина согласилась», — сообщил источник газеты.

Стороны решили провести обмен в столичном аэропорту Эсенбога. При этом они руководствовались тезисом «необычные действия должны совершаться в обычных местах, чтобы не привлекать внимания».

«В назначенный день самолеты из России и Украины один за другим приземлялись в Анкаре. В самолете с Украины находился председатель оппозиционной партии „За жизнь“ Виктор Медведчук», — пишет издание.

Сам обмен от начала и до конца прошел гладко — каких-либо проблем не возникло.

Виктор Медведчук — известный на Украине оппозиционер. Через полтора месяца после начала спецоперации по защите Донбасса стало известно о его задержании. Тогда же, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять его на плененных националистов.

22 сентября в Минобороны РФ сообщили, что обмен состоялся после сложных переговоров. На Родину вернулись 55 военнослужащих РФ и республик Донбасса. ВСУ же вернули 215 военнослужащих, напоминает EADaily.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в тот же день сообщил, что при участии Виктора Медведчука с 2014 года было освобождено «более тысячи наших ребят, которые бы просто не выжили» из-за условий содержания на Украине.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с освобожденными в результате крупнейшего обмена пленными между Россией и Украиной.

* — признана террористической организацией и запрещена в РФ в сентябре 2022 года.