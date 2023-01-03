Кость растворится? Что будет, если не обратиться к травматологу после перелома

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 40

Невролог Хорошев: кости могут раствориться, если запустить перелом

Кость растворится? Что будет, если не обратиться к травматологу после перелома

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Игнорирование травм — это самый опасный способ нажить себе лишних проблем.

Если человек не обратится к травматологу в случае перелома из-за падения на скользкой дороге, то его кости могут начать растворяться в процессе резорбции. Об этом сообщил врач-невролог Павел Хорошев в беседе с изданием URA.RU.

«Если в течение от четырех до шести дней не обратиться к травматологу, и не оказать человеку с трещиной, с переломом необходимую помощь, то в месте перелома может начаться процесс, который называется резорбция. То есть кость начнет растворяться», — заявил он.

Эксперт отметил, что при резорбции в действие вступают клетки остеокласты. Они прорежают кость, убирая «острые обломки» во избегании травматизма сосудов и костного мозга. Для этого костной ткани приходится раствориться для подготовки тканей к сращиванию. Далее начинают работать остеопласты, роль которых заключается в восстановлении. Чтобы все прошло успешно, нужно вернуть кость в нормальное положение и закрепить. По словам врача, если игнорировать перелом, то в будущем потребуется операция.

«Если человек с травмой в первый же день, максимум на второй, не обратился к травматологу и кость ему не посмотрели, не наложили шину, то в этом случае остеокласты кость растворят. Потом, поскольку будет сохраняться микроподвижность в месте травмы, начнет образовываться ложный сустав», — объяснил эксперт.

Когда начнет образоваться так называемый «ложный» сустав, то поверхность обломка будет обрастать хрущом для снижения травмирующего действия. Это должно закрыть костный обломок. В таком случае по истечению десяти дней пациенту понадобится очень трудное и тяжелое хирургическое вмешательство, которые не всегда в состоянии перенести пожилые люди, подверженные наиболее частым падениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как подготовиться к лыжной поездке, чтобы не получить повреждения и избежать печальных последствий.

-1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Илья Муромец или Юлий: кто вы из мультфильма «Три богатыря» по гороскопу

Последние новости

12:57
Суп миллионеров: рецепт осетровых щей от шеф-повара Емельяненко
12:42
Кость растворится? Что будет, если не обратиться к травматологу после перелома
12:29
Мумифицированную красотку в бюстье и стрингах обнаружили в отеле Москвы
12:15
«Сумасшедшая»: Алексей Кабанов раскритиковал Катю Лель за слова про встречу с НЛО
11:56
Жители новых регионов смогут лечиться во всех больницах России по ОМС в 2024 году
11:38
Боли, уныние и смерть: что происходило с Татьяной Шмыгой в последний год жизни

Сейчас читают

Время вышло: Зеленскому осталось только имитировать успехи на поле боя в 2023 году
«Серьезное усиление»: как изменится ход СВО при участии стратегической авиации
Полине Гагариной сделали предложение руки и сердца прямо на концерте
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023