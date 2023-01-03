В Кремле пообещали своевременно сообщить о встрече Путина с главами фракций ГД

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 263

Песков пообещал своевременно сообщить о встрече Путина с главами думских фракций

В Кремле пообещали своевременно сообщить о встрече Путина с главами фракций ГД

Фото: Климентьев Михаил / ТАСС

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Глава государства проводит такие мероприятия регулярно, напомнил Дмитрий Песков.

В Кремле своевременно сообщат о встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

В комментарии агентству он отметил, что Путин проводит такие встречи регулярно и пообещал своевременно оповестить об очередном мероприятии.

Также представитель Кремля сообщил, что президент позвонил девочке из Курганской области, которой исполнил ее заветные мечты. Напомним, 22 декабря глава государства снял с «Елки желаний» открытку, в которой была написана мечта восьмилетней Агаты Былковой. Девочка указала, что хотела бы прокатиться на оленях и увидеть северное сияние.

До этого Путин позвонил Александре Титаренко из Запорожской области, которая получила поездку к Деду Морозу в рамках «Елки желаний».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись новогодними поздравлениями и обсудили важные вопросы.

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