Американские ученые назвали самое эффективное средство против старения

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 74

Восемь стаканов воды в день продлевают жизнь — ученые

Американские ученые назвали самое эффективное средство против старения

Фото: www.globallookpress.com / MarÃ­A JosÃ© LÃ³Pez

Читайте нас в: Дзен Новости

Если пить много, то есть шанс прожить долгую и счастливую жизнь.

Американские ученые выяснили, что человеку необходимо пить достаточное количество воды, чтобы дольше не стареть. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Было проведено исследование, в котором приняли участие более 11 тысяч человек старше 30 лет. Оказалось, что минимальная норма потребления воды в сутки — восемь стаканов.

«Достаточное употребление воды снижает риск развития хронических заболеваний на 64%. Это связано с понижением уровня натрия в крови человека», — говорится в сообщении.

Если человек не будет выпивать достаточное количество воды, то в его организме может повредиться ДНК, начав процесс воспаления. Все это приводит к очень быстрому старению организма или к хроническим заболеваниям.

Кстати, до этого немецкие специалисты объяснили, почему по утрам важно ежедневно употреблять стакан воды натощак. По словам медиков, жидкость выводит токсины, расщепление которых происходит ночью, и улучшает метаболизм — его скорость увеличивается до 24%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как легко взбодриться с утра без кофе и стимуляторов.

-1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Илья Муромец или Юлий: кто вы из мультфильма «Три богатыря» по гороскопу

Последние новости

17:39
Премьер Нидерландов пообещал помочь Украине победить
17:26
«Не хочу никого ненавидеть»: Меладзе оправдался за поддержку националистов
17:22
«На то, что хочу, не хватит»: Рудковская не оценила подаренный Плющенко миллион?
17:10
Американские ученые назвали самое эффективное средство против старения
16:53
Случайность или неизбежность: онколог объяснил возможность рецидива рака
16:39
Украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге в нескольких областях страны

Сейчас читают

Сослуживец повторивших подвиг Гастелло летчиков раскрыл всю правду о них в интервью
СБУ выдвинула обвинение командующему дальней авиацией ВКС РФ Сергею Кобылашу
Мумифицированную красотку в бюстье и стрингах обнаружили в отеле Москвы
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023