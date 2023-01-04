«Работайте, братья»: Колян из «Реальных пацанов» опроверг поддержку Украины

Скандал разгорелся во время корпоратива в Дубае, где выступал Олег Газманов. Там одним из гостей оказался очень похожий на Николая Наумова мужчина.

Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов, сам того не желая, оказался замешан в скандале. Чтобы не распространять слухи и сплетни, знаменитость вышел на связь и постарался прояснить всю ситуацию, случившуюся в Дубае.

Накануне сильно похожего на знаменитость мужчину заметили на корпоративе в Дубае. Неизвестный, изрядно выпив, стал требовать от выступающего там Олега Газманова высказаться о спецоперации, а именно поддержать Украину. Певец не стал вестись на провокацию и спокойно продолжил работать. Но разлетевшееся в социальной сети видео всколыхнуло общественность. Мол, тот мужчина и есть Наумов. Тут же на актера полились обвинения в предательстве Родины. Долго терпеть такое Наумов не стал. Он записал видео, в котором рассказал, где на самом деле сейчас находится и действительно ли он был на том скандальном корпоративе.

«Россияне, родненькие! Всем привет из солнечного Дубая. Это я, Колян. в новом году желаю всем больше радости, крепкого здоровья, чтобы как можно чаще оказывались рядом с родными и близкими. Всем нашим пацанам, которые сейчас на Украине, желаю как можно скорее вернуться домой с победой. Работайте, братья», — сказал он.

Стоя на фоне сугробов и в теплой куртке, он опроверг обвинения в поддержке Украины. Вместе с тем Газманов в отличие от некоторых коллег, с самого начала выразил поддержку российским солдатам, находящимся в зоне спецоперации. За это он и попал в украинский санкционный список. Но расстройств никаких не было. Наоборот, новость воспринял с юмором, заявив, что ему приятна компания, которую офис Владимира Зеленского считает угрозой «территориальной целостности, суверенитету, независимости и безопасности Украины».

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